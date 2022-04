María Fernanda Pérez y Bryan de la Torre: “se está escribiendo una nueva historia de amor”

María Fernanda Pérez se tomó un tiempo para conversar con sus seguidores sobre su relación con el futbolista Bryan de la Torre, ambos aparecieron en el video y señalaron que están “escribiendo una nueva historia de amor”.

El en vivo fue realizado por la modelo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores. En medio de la transmisión hablaron de algunos temas, hasta que mencionaron lo que estaba ocurriendo entre ellos.

“No quisiera que suene a ‘regresaron’ porque regresaron suena a que volvieron al pasado y eso significa cometer los mismos errores (...) No regresamos ni vamos a regresar porque no queremos volver atrás. En todo caso, se está escribiendo una historia nueva, no tiene título, no sé qué es”, dijo mientras el futbolista susurró algo que ella dijo entre risas “No me ayudas”.

VIDEO DEL EN VIVO COMPLETO

La famosa se veía contente y señaló con un gesto de agradecimiento que “si quieren acompañarnos en ese proceso de verdad”, dijo e hizo una pausa para luego decir entre risas: “me meten presión”.

Los rumores del regreso de la ya venían desde hace algunas semana atrás. Incluso, en marzo estuvieron en el cumpleaños de un familiar disfrutando. Luego aparecieron en el mismo lugar pero un poco más acaramelados. Sus seguidores se dieron cuenta ya que en la reunión portaban un tipo de outfit y calzado con el que después se mostraron.

Para el reciente anuncio, Mafer hizo una publicación previa a sus seguidores:

Bryan de la Torre es padre de la hija de María Fernanda Pérez.