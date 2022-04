Heartstopper: La nueva producción LGBTQA+ de Netflix que emociona a los suscriptores

Cada día se suman más historias con protagonistas LGBTQA+ al mundo de las series y las películas. En una campaña por normalizar todo tipo de amores e identidades, Netflix es una de las casas de streaming que más apuestan por este tipo de historias.

Es por eso que esta vez el gigante de streaming tendrá algo nuevo que ofrecerle a sus suscriptores si estos disfrutaron de series como Sex Education y The End of the F***ing World: Heartstopper, el nuevo drama juvenil británico de Netflix.

La sinopsis nos cuenta: “Dos adolescentes británicos, Nick Nelson y Charlie Spring estudian en una escuela primaria exclusiva para varones. Charlie, un pensador demasiado nervioso y abiertamente gay, y Nick, un jugador de rugby alegre y de buen corazón, un día se sientan juntos en clase”.

El elenco de esta serie está conformado por Sebastian Croft, Kit Connor, Fisayo Akinade, Chetna Pandya, Joe Locke, Alan Turkington y Corinna Brown.

La serie estará dirigida por Euros Lyn, de series como Doctor Who, Sherlock y Black Mirror y el guion fue escrito por Alice Oseman, basándose en el libro homónimo que ella misma publicó en 2017. La popularidad de su historia fue tal que al año siguiente también se publicó una novela gráfica, que se agotó con rapidez en Europa, por lo que ya incluso antes de su estreno, esta serie genera mucha expectativa.

¿Cuándo se estrena Heartstopper?

De acuerdo con Netflix, la primera temporada de Heartstopper tiene pautado estar disponible en su catálogo a partir del próximo 22 de abril.