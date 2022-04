El Poder del Amor 2: Ella es la participante Melissa Porras de Colombia

Melissa Porras es una de las participantes colombianas de El Poder del Amor 2, quien en los últimos días estuvo en el ojo del huracán por declaraciones que hizo a través de su cuenta de Instagram. Pero, ¿quién es ella? se trata de una modelo nacida en Medellín, que sube constantemente sus fotos y videos del reality en sus redes sociales.

La participante actualmente tiene 32 años y se dedica al mundo de las redes sociales. Además es modelo y ha tenido presencia en un canal de televisión de su país. La influencer ha indicado que ama viajar. Y sobre el amor confesó en el reality que le gusta los hombres masculinos, ojos negros y con tatuajes.

En su cuenta de Instagram, la famosa cuenta actualmente con más de 260 mil seguidores.

Sobre la polémica

La concursante generó polémica tras pronunciarse respecto a sus compañeras y su situación emocional, por el reality. “Les cuento que no es fácil para mí estos días lejos de casa, desde hace un par de días estoy Teniendo quebrantos en mi salud, y aún así debo seguir grabando”, escribió en su cuenta de Instagram, a través de una historia.

“El ambiente en casa de las chicas energéticamente hablando no este para nada bien, se siente la tensión, más la presión laboral... wowo. solo pido a Dios fuerza, salud y sabiduría para seguir adelante...”, añadió.