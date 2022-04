Razones para no perderse el thriller impactante de Netflix: ‘Las niñas de cristal’

Si eres una amante de la danza, no debes perder la oportunidad de disfrutar de Las niñas de cristal, una producción que está causando impacto en Netflix debido a su trama repleta de dramatismo, tensiones y situaciones inesperadas.

Y es que esta historia se centra en la vida de dos jóvenes que poseen vidas muy distintas: Una vive atosigada por las presiones que ejerce su madre que posee frustraciones por no llegar a ser bailarina y por tanto le exige demasiada disciplina a su hija y la otra que por el contrario no recibe ningún tipo de atenciones ni apoyo ante la carrera que eligió para su vida.

Esta combinación logra desatar las más fervientes pasiones, rencores, envidias y momentos densos en los que solo el paso del tiempo determinará cuál será la decisión que tomarán estas chicas que están dispuestas a hacer realidad sus sueños y éstos están muy alejados del escenario, sin embargo, ellas harán lo posible por mantener contentos a quienes siempre las han apoyado y han seguido su formación en la que han vivido una gran cantidad de fracasos y frustraciones.

¿Por qué ver Las niñas de cristal?

La sinopsis de Las niñas de cristal describe lo siguiente: “Cuando una bailarina obtiene el papel principal y se ve agobiada por la gran presión, ella y una compañera encuentran refugio en una amistad que las aísla del mundo real”. A partir de esta premisa el público puede descubrir gran parte de lo que se viene con esta producción que es muy oscura, densa, llena de dramas y desenlaces inesperados.

Ese ha sido gran parte de su éxito, pues pese a que hay situaciones muy predecibles, también es cierto que la hermandad que surge entre las dos protagonistas principales llevan a confundir a la audiencia que espera un final amigable o por lo menos esperanzador o lleno de lecciones contundentes, sobre todo para los padres que ejercen presión sobre sus hijos sobre sus carreras o hobbies que eligen.

Por eso, si aún no has visto esta producción, o por el contrario, ya te “enganchaste” con ella, no dejes de conocer las razones por las que no debes perderte esta historia:

Posee dos temáticas muy reales: Una está basada en la sobreprotección y la otra en la falta de atención a la vida o decisiones que toman los hijos. Ambos mundos son muy radicales y por eso se crea un ambiente denso, problemático y además muy real, pues aún en la actualidad hay padres que suelen escoger los destinos personales o profesionales de sus hijos, incluso, desde muy temprana edad. Esto a veces suele frustrarlos o hacerlos más indecisos en su toma de decisiones.

Las amistades convenientes o no: también se explora un universo al que se de le debe poner especial atención. Y es que se muestra cómo ante las diferencias de estatus, educación, e intereses, se puede llegar a crear una atmósfera en la que reina la desigualdad de opiniones y éstas llevan a depresiones u obsesiones orientadas al cuerpo perfecto y cómo esto llega a afectar a las bailarinas en su exigente proceso de aprendizaje.

Se muestra el lado oscuro de la danza: como disciplina esta área es muy bien vista y aplaudida por el público, pero pocos conocen las exigencias, así como todo lo que cada chica sufre en su proceso de adaptación y aprendizaje dentro de una academia o su entorno.