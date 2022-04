Amber Heard no se lleva bien con Jason Momoa y casi la apartan de Aquaman 2

Amber Heard forma parte del mayor éxito en taquilla del DCEU, que es Aquaman, habiendo alcanzado una suma de 1.148 millones de dólares de recaudación. Tras la disputa legal que esta lleva con su ex esposo, el actor Johnny Depp, su lugar en la franquicia fue muy cuestionado por aquellas personas que defienden a Depp y, según se reveló recientemente, fue casi un hecho que la iban a apartar de la secuela.

Ahora se conoció que ella y su coestrella, el protagonista de la cinta, Jason Momoa, no habrían tenido la mejor relación de trabajo, que fue lo que se pensó cuando estos se encontraban haciendo eventos para promocionar la película o en sus redes sociales.

No se llevan bien

Según Walter Hamada, el presidente de DC Films, Amber Heard y Jason Momoa no tienen una buena relación y ese habría sido el motivo por el que casi reemplazan a la ex pareja de Johnny Depp para la secuela de Aquaman, incluso ya habrían también pensado en Emilia Clarke para su reemplazo, que compartió set de grabación con Momoa durante la galardonadísima serie de HBO, Game of Thrones.

Otra de las razones por las que Heard se volvió un problema para Warne Bros. fue que la actriz pidió un aumento de sueldo luego de su participación en la aclamada Zack Snyder’s Justice League. Sin embargo, los ejecutivos de Warner y DC no le concedieron esa mejora salarial frente a su futura participación en Aquaman 2: The Lost Kingdom.

La disputa legal entre Amber Heard y Johnny Depp les ha costado caro a ambos dentro de la industria cinematográfica, aunque más a Depp que perdió proyectos como Animales Fantásticos, aunque el equipo legal de Heard confirmó este martes en la corte que el juicio con su ex pareja “le está pasando factura” a la estrella.