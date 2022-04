Pedro Pascal llama a Oscar Isaac ‘el más papi de todos’ y muestra su complicidad

Oscar Isaac ha vuelto a estar en boca de todos en medio del éxito que está cosechando la nueva serie de Marvel, Moon Knight. El actor guatemalteco-estadounidense se está luciendo en el papel protagónico de Steven Grant, trayendo consigo un aire fresco y renovado para el universo de Marvel.

Aprovechándose de este foco, Oscar Isaac concedió una entrevista a ET Today China hablando como no sabía la magnitud del cariño que le guardan los fans, bromeando con como lo llaman. “No sabía que los fans me llamaban daddy (papi), pero eso está bien, pueden llamarme daddy si ellos quieren. No me molesta.”

Pascal lo llama ‘el más papi de todos’

Luego de estas virales declaraciones, el actor de The Mandalorian, Pedro Pascal, también compartió un video a través de sus redes sociales en el que admite que Isaac es efectivamente “el más papi de todos”.

Pedro Pascal says Oscar Isaac is the daddiest — “Alright fine he can have it.” pic.twitter.com/Lgoy2sPbHQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 11, 2022

“¿Soy el papi más papi? Porque he estado viendo que ese título se lanza mucho a otras personas y solo quiero asegurarme de que soy el más papi de los papis. Oscar Isaac es el más papi. Está bien, él puede tenerlo [el título]”, dijo la estrella de Star Wars.

Ambos actores han mostrado que son amigos cercanos desde hace años, por lo que estas bromas son bastante comunes entre el guatemalteco y el chileno. Pascal y Isaac se conocieron en 2005, cuando ambos trabajaron juntos en una obra de teatro y han sido amigos desde entonces. La última vez que pudieron trabajar juntos, pese a ambos pertenecer al universo de Star Wars, fue en la película de Netflix, Triple Frontier.

Oscar Isaac está actualmente mostrando su gran talento en Moon Knight, que espera estrenar el tercer episodio de la primera temporada este próximo miércoles 13 en la plataforma de Disney+.