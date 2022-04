“No voy a pasar por esto de nuevo”: Kim Kardashian llora ante amenaza de nuevo video íntimo

Kim Kardashian se ha convertido en una de las mujeres más famosas del mundo, pero los dramas y conflictos no han faltado en su vida. Ahora se muestra más preocupada que nunca por la posible filtración de un nuevo video íntimo.

Recordemos que la socialité empezó a estar en la palestra pública por su cercanía a personajes reconocidos internacionalmente, especialmente con Paris Hilton y Nicole Richi.

Sin embargo, su salto a la fama mundial se dio en 2007, debido a la filtración de un video íntimo grabado en 2002 junto a su entonces novio Ray J.

El escándalo ocupó todos los titulares de la prensa de espectáculos y, desde entonces, se convirtió en un personaje reconocido en todo el mundo, una coyuntura que aprovechó para el lanzamiento del reality Keeping Up With The Kardashians, el show que le daría fama y riqueza a ella y a todas sus hermanas.

A 20 años de la grabación del video, Kim ha confesado en diversas ocasiones los conflictos que este le generó y cómo debió trabajar constantemente para superar la violación de su privacidad.

Sin embargo, la pesadilla parece no tener fin, pues en el estreno del nuevo reality show The Kardashians, Kim aparece devastada llorando luego de ser amenazada con la filtración de un nuevo fragmento inédito de aquel video.

Kim Kardashian se preocupa por su reputación y el bienestar de sus hijos

El capítulo que se estrenará en la plataforma de streaming Hulu el próximo 14 de abril muestra a Kim en una parrillada familiar y su hijo, Saint West, le muestra algo que aparece en su iPad mientras juega un videojuego.

“Hay una foto de mi cara de llanto y decía algo como, El nuevo video sexual de Kim. Se supone que esto es un metraje inédito de mi viejo video sexual”, cuenta la empresaria.

Desde 2021, han surgido rumores de la existencia de imágenes inéditas del video de Kim con Ray J, además de la próxima difusión de este material.

“Lo último que quiero como mamá es que mi pasado salga a la luz 20 años después, especialmente cuando es una gran fiesta y toda mi familia está aquí”, dice Kim.

Kim Kardashian no está dispuesta a tolerar un escándalo por video íntimo

“Esto es una mierda realmente vergonzosa y necesito lidiar con eso. Simplemente no puedo creer que esto esté sucediendo ahora mismo”, expresó preocupada.

Kim ha detallado que está casi segura de que no existe nada más de aquel video, pero se ha mantenido en contacto con sus abogados y está preparada para actuar legalmente ante cualquier situación.

“Realmente no sé lo que tienen”, admitió en un confesionario del show, a lo que añadió: “Durante 20 años esto se ha mantenido sobre mi cabeza, este error. ¿Es un error? Era mi novio de años. Nos vamos de viaje y grabamos un vídeo. Es vergonzoso que eso esté ahí afuera, pero no es lo más escandaloso y no me harán sentir de esta manera”.

Kim expresó la preocupación de que su hijo se encontrara con la información y manifestó su alivio porque aún no sabe leer, pero no está dispuesta a tolerar un escándalo de esta magnitud nuevamente.

En un fragmento del show, Kim habla por teléfono con Kanye West y afirma que no permitirá el escándalo.

“Tengo cuatro hijos. No puedo pasar por esto de nuevo. Esto fue hace 20 años. No voy a pasar por esto de nuevo. Conozco a los abogados correctos esta vez, sé exactamente qué hacer esta vez. No voy a permitir que me vuelva a pasar esto. ¡Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para reducirlos a cenizas!”, señaló.