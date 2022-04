Nathalie Carvajal responde ante las críticas tras el primer capítulo de El Poder del Amor 2

Nathalie Carvajal se pronunció respecto a las críticas que recibió tras la transmisión del primer capítulo de El Poder del Amor 2, estrenado este lunes por Ecuavisa en Ecuador.

La guayaquileña utilizó sus red social de Instagram para realizar un en vivo donde finalmente respondió principalmente a los comentarios del periodista de farándula, Leonardo Quezada Coronel, más conocido como ‘Lazito’.

“Esos comentarios, yo estando tan lejos, la verdad me recienten un poquito, me ponen un poco triste porque en lugar de recibir un comentario lindo de él acerca de mi actuación o cómo me vio en la presentación, hablando como persona el primer día, me hubiera gustado alguna clase de apoyo, porque estando en un país tan lejos, eso me hace sentir feliz, segura y respaldada. Pero cuando veo esta clase de (malos) comentarios” no causan apoyo.

La modelo añadió que lo que más necesita de su gente es apoyo y ánimos ya que reveló que actualmente está atravesando un momento complicado en el reallity con situaciones que los fanáticos ya verán más adelante.

Los comentarios en contra de Nathalie Carvajal, de parte de Lazito se enfocaron en que no fue de su agrado la presentación de la influencer en el estreno de El Poder del Amor 2, donde presentaron este lunes a todos los participantes.

El comunicador criticó su vestido y añadió que la influencer había subido de peso, justamente por eso, ella respondió que en efecto aumentó unas 15 a 20 libras debido a que fue un cambio total, ya que no es lo mismo poder preparar su comida en casa que tener que comer en la calle y más en un país diferente como lo es Turquía.

La famosa añadió su defensa al señalar que usó el vestido, que también fue criticado, debido a que a ella le gustó.