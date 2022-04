Miles de personas hacen fila para comprar entradas para J Balvin

J Balvin será uno de los principales representantes del género urbano que acudirán a Ecuador durante este 2022. El colombiano, contrario a lo que sucederá en Estados Unidos, sí ejecutará el José Tour.

A partir de este martes 12 de abril la página Feel the Tickets abrió la compra de entradas. Desde las 10:00 miles de personas ingresaron al sitio para hacerse con los boletos; la presentación está pactada para el 16 de junio en Quito en el estadio Olímpico Atahualpa.

Al momento de ingresar a la página, existen cerca de 5 mil personas en la fila virtual. Se estima que una hora de espera debes tener poder acceder a la selección de asientos.

Los tickets también se podrán comprar en los puntos físicos de CCI, Condado, Shopping, Scala Shopping y Recreo. A continuación, te contamos el monto de las entradas.

General: USD 25

Preferencia: USD 40

Cancha: USD 50

Tribuna: USD 70

Palco: USD 90

Oasis Box: USD 130

Colores Box: USD 180

José Box: USD 230

Fila para compra de boletos de J Balvin

¿Dónde canceló su gira?

Ecuador es uno de los países exentos de la cancelación de José Tour. J Balvin precisó este martes que sus conciertos en Estados Unidos quedarán pospuestos por temas relacionados a la covid-19

“El Covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira”.

“Mi equipo continúa trabajando con cada uno de los detalles y les daremos las nuevas fechas dentro de unas semanas. Tus tickets seguirán siendo válidos”, precisó.