Mira estas series similares si quedaste impactado con la quinta temporada de ‘Élite’

Si aún no superas el impactante estreno de la quinta temporada de ‘Élite’, no dudes en hacer un maratón este fin de semana con producciones similares a esta serie juvenil escrita por Carlos Montero.

Y es que si eres un fiel fan de cada uno de estos polémicos personajes y has vivido junto con ellos cada uno de los crímenes y situaciones más inesperadas, no te quedes con las ganas de volver a verla o de repetir los capítulos más impactantes que incluso están en las entregas pasadas. Y es que si algo tiene esta trama es que está repleta de una gran cantidad de acontecimientos inimaginables y que te mantienen pegado de principio a fin.

Sobre todo, porque en cada una de ellas siempre hay novedades como la inclusión de nuevos alumnos, así como de relaciones en los que diversidad sexual se hace cada vez más presente o notoria y permite crear una conexión especial con su audiencia que está dispuesta siempre a identificarse con gran parte de la temática o situaciones que ahí se presentan y que son únicas.

Series similares a la quinta temporada de ‘Élite’

Si algo generó la quinta temporada de ‘Élite’ fue muchas expectativas, pues desde que se anunció su regreso a Netflix no hubo quien no estuviera atento a cada adelanto o a cada detalle que le permitiera descubrir qué era lo que se venía. Y uno de los aspectos que aún muchos no superan es la salida de Ander y Guzman, sin embargo, los nuevos personajes hicieron de las suyas y generaron un nuevo universo de relaciones insospechadas que tanto han gustado y por eso esta producción sigue siendo un “boom” tras cada estreno de temporada.

Así que si eres un fiel fan de esta trama, no pierdas de vistas otras producciones que guardan un parecido o mantienen la esencia juvenil en el desarrollo de su historia. Y lo mejor es que todas las puedes encontrar en el catálogo de entretenimiento de la plataforma streaming.

Control Z

Esta es una producción que de igual forma maneja el drama y las situaciones más insospechadas con mucho drama, pero también con la presencia del romance y con las experiencias dignas de las crisis existenciales que se viven durante la temporada escolar-universitaria. Aquí el público tratará de descubrir desde quién es capaz de alterar el orden de una comunidad virtual hasta el culpable de los más horrendos crímenes.

Esta es una serie para reflexionar sobre la amistad, lealtad y cómo cada persona siempre está dispuesta a ocultar sus secretos.

El desorden que dejas

Esta serie presenta la siguiente sinopsis: “Una profesora se ve atormentada por una muerte sospechosa que ocurrió hace poco en el instituto donde acaba de empezar a trabajar... y comienza a temer por su vida”. A partir de esta situación se desencadenan una serie de momentos llenos de drama, tensión y desenlaces inesperados.

Si eres un amante del suspenso también es una opción ideal para entretenerse el fin de semana y ver las similitudes con la serie Élite.