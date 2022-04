Lo que hizo Simone Ashley al enterarse que sería la protagonista de ‘Bridgerton 2′

Los fans de ‘Bridgerton’ no descansan en expresar una gran cantidad de elogios ante cada estreno de esta producción original de Netflix. Por lo que la segunda temporada no podía ser la excepción y ahora más que nunca están enganchados con ella.

Y es que la nueva trama basada en el romance de Anthony y Kate se ha despertado todo el interés en esta serie que cada vez más sorprende con las historias de amor que ahí se presentan. Pero previo a su inclusión en el catálogo de entretenimiento había mucha expectativas e incluso dudas sobre esta pareja, pues Simone al parecer no encajaba en la mente de muchos, sobre todo porque ella es muy recordada por su anterior trabajo en ‘Sex Education’, una serie juvenil que en nada se parece a esta adaptación de las novelas de Julia Quinn.

Por eso, una vez que se reveló que sería ella la encargada de quitar la soltería a este hombre tan codiciado y arrogante, más de uno sintió inquietud sobre cómo sería esta dupla, pero sobre todo cómo funcionarían en esta trama de época.

Simone Ashley debió ocultar que sería ella la protagonista de ‘Bridgerton 2′

El resultado fue explosivo y hasta la fecha hay quienes no conciben esta segunda temporada de ‘Bridgerton’ sin esta al principio fallida trama de amor que concluyó de la mejor manera y la que muchos deseaban que sucediera. Luego de ello, la fama, el éxito y los mejores comentarios se los han ganado con creces esta pareja que sin duda ha sorprendido y enamorado a los fieles fans de esta producción que apunta a ser cada vez más exitosa.

Por eso, una vez más, Ashley no dudó en comentar cómo se sintió una vez que le fue notificado que sería ella quien asumiría el rol protagónico de esta nueva entrega que todos estaban esperando ansiosamente. Lo más sorprendente es que ella confesó que en principio debió callar, pues una vez avisada, no podía revelar nada. Así lo expresó en la reciente entrevista que le realizaron en el programa Jimmy Kimmel Live. “Estaba rodando una película, y estaba en mi caravana y me llamaron diciendo: ‘Es un poco secreto, no puedes decírselo a nadie, pero te han dado el papel’. Alguien tocó la puerta para regresar al set, así que dejo el teléfono, lo pongo en modo avión porque estaba sonando, y volví al set sin poder decírselo a nadie”.

Con esto ella se sintió muy comprometida, pero al mismo tiempo emocionada sin poder gritar a los cuatro vientos que era ella el nuevo fichaje de ‘Bridgerton’. Esto la colocó en una situación incómoda que no paró de agradecer internamente en ningún momento. “La primera temporada acababa de salir y todo el mundo estaba hablando de ella diciendo: ‘Hemos visto la primera temporada de ‘Bridgerton’ en el fin de semana, me pregunto qué pasará en la siguiente’. Yo tuve que quedarme ahí callada y no pude decirlo”, reiteró esta chica que se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la fiel fanaticada de esta serie romántica de época.