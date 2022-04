Habilidad Paranormal: Vanessa Hudgens asegura que habla con fantasmas

En una reciente visita al programa de Kelly Clarkson, la actriz Vanessa Hudgens reveló una de sus pasiones en la vida es lo que menos esperarías: hablar con fantasmas.

En una reciente entrevista, le preguntaron a la ex estrella de Disney sobre sus nuevas pasiones en la vida y ella contestó que: «No es realmente una nueva pasión en la vida, porque tiene que ver con la muerte. Estoy intentando averiguar mis dones. Siento que he aceptado el hecho de que veo cosas y escucho cosas. Ya que he tenido muchas experiencias a lo largo de mi vida, incluso cuando era niña».

Luego Vanessa Hudgens compartió una anécdota: “A los ocho años tenía un juguete que se movía solo. Eso me pareció interesante, pero quise cerrar esa etapa por un tiempo porque tenía miedo. Ya que lo desconocido me daba miedo”.

Pese al miedo que le causaba más pequeña, ya actualmente Hudgens reconoce que es un “regalo”. “Esto es como un regalo y algo que tengo la capacidad de hacer, así que me apoyaré. Entonces, emprendí mi primera investigación paranormal real, con equipo y todo. Mi cosa favorita se llama caja de espíritus. Y básicamente escanea frecuencias de radio muy rápido. Por eso es mejor usarlo lejos de áreas densamente pobladas. Algo sobre la electricidad que crea permite que los espíritus hablen a través de él”.

Contó sus experiencias hablando con espíritus

Sobre su curioso artefacto, la actriz de tick, tick...boom! contó que en una ocasión “estaba sentada en una lápida en un cementerio con mi mejor amiga. De noche, completamente oscuro. Y encontramos esta lápida de un espíritu que nos dijeron que es muy juguetón. Así que lo enciendo y digo: Hola Sam, soy Vanessa Hudgens. Esta es Gigi. Cuando le preguntamos al espíritu si podía decirnos sus nombres, la caja de espíritus respondió con: Vanessa”.