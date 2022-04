Así se vio la complicidad entre Kim Kardashian y Pete Davidson en premier de “The Kardashians”

La relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson cada vez se torna más seria y la complicidad entre ambos es evidente. Así lo demostraron durante la premier del nuevo reality show del clan kardashian para la plataforma streaming Hulu.

Las hermanas Karadashian celebraron una nueva etapa de sus vidas al estrenar un nuevo reality show, “The Kardashians”, tan solo unos meses después de la transmisión final de la serie que las catapultó a la fama “Keeping Up With The Kardashians”.

Durante la premier de este nuevo show, cada una de las hermanas dio de qué hablar con sus extravagantes atuendos y los acompañantes con los que asistieron al importante evento.

Kim Kardashian fue quien se robó todas las miradas al aparecer junto a su nuevo novio Pete Davidson con quien lleva una relación de varios meses y junto a quien está avanzando después de su divorcio de Kanye West.

Las imágenes muestran a Kim y Pete más enamorados y felices que nunca, pues no solo tienen muestras de afecto públicamente, sino que cada vez se hace más notoria su complicidad.

No cabe duda de que Pete está interesado en llevar una buena relación con Kim, pues cada vez está más cerca de la familia Kardashian y está presente en los momentos más importantes de la celebridad.

Kim Kardashian y Pete Davidson están dispuestos a llevar una buena relación

En las últimas semanas la relación ha dado importante avances y es que, recientemente, se conoció que el comediante ya conoció a la hija mayor de Kim, North West.

Uno de los pasos más importantes fue dado por la celebridad de reality show, pues decidió presentar a la pequeña Northie con el comediante y ambos compartieron de cerca.

El fin de semana, parte del clan Kardashian se reunió, por lo que los paparazzis captaron a Pete conduciendo el auto Moke de Kim Kardashian junto a una pequeña pasajera.

Cuando las cámaras lograron captar bien la imagen, esta pasajera era nada más y nada menos que North West, la hija mayor de Kim y Kanye West, además la niña estaba acompañada de su prima Penelope Disick.

Kim está dispuesta a tener una relación estable y, aunque lleva las cosas con calma, afirmó que se siente feliz con Pete.

“Obviamente quiero tomarme mi tiempo, pero estoy muy feliz y muy contenta, y es una sensación tan buena estar en paz”, aseguró respecto a su relación.