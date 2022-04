Tras revelar no querer ser salvada por Will Smith, acusan a Jada Pinkett de ser una narcisista

Ha pasado más de una semana desde el polémico golpe que le dio Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar pero aún sigue dando mucho de qué hablar.

Smith golpeó al comediante en la cara después de que hizo una broma sobre la pérdida de cabello de su esposa Jada, quien ha sido abierta sobre su lucha contra la alopecia, una enfermedad que provoca la pérdida de cabello.

No sólo trascendió que Will renunció a La Academia, sino que además buscaría ayuda por haber reaccionado así. Además, Netflix canceló una nueva película que produciría sobre él.

Ahora, Jada Pinkett Smith dijo que desearía que su esposo no hubiese abofeteado a Rock tras hacer una broma sobre ella en los Oscar. Mucho se habló de lo que pasó entre tras las palabras del cómico, como que había sido Jada quien le pidió a Will que hiciera algo para defenderla.

Sin embargo, la actriz dijo que ella “no necesitaba protección” y que su marido había “exagerado”.

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, manifestaba la intérprete de forma sorprendente.

Esto volvió a abrir la discusión en redes sociales sobre lo que había sucedido y la forma en la que se maneja la relación entre ambos. Aquellos que en su momento defendieron a la actriz, ahora dicen que está siendo contradictoria. Otros comenzaron a llamarla narcisista.

“Jada Pinkett-Smith es una narcisista, quizá hasta tiene personalidad limítrofe. El hecho de que no quiso reemplazar su apellido paterno por el de Will Smith es una gran bandera roja”. “Ella no es ninguna victima. Es una mujer muy rica y poderosa...una persona que se cree muy importante y profunda con su programa en Facebook. Es narcisista y no sabe reirse”, se lee en redes sociales.

El término ‘narcisista’ se ha usado para describir a alguien que busca que todo gire en torno a su persona. Pero mientras que la mayoría sólo lo asocia con acciones ególatras, el narcisismo es un diagnóstico real de salud mental que puede ser peligroso en una relación.

El Trastorno Narcisista de la Personalidad (NPD, por sus siglas en inglés) es definido por la Clínica Mayo como un trastorno mental en el que las personas tienen un sentido inflado de su propia importancia y una profunda necesidad de admiración.

Éstas creen que son superiores a los demás y tienen poca consideración por los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás hay una frágil autoestima.

Es claro que no se puede dar un diagnóstico puntual de Jada pero con base a sus acciones y palabras, los internautas señalan que “no es normal” que ahora le de la espalda a su esposo.

Hace unos días se viralizó un video en el que se veía a Pinkett Smith riéndose del golpe que le propició Will a Chris, lo que también generó incomodidad en los fans.

¿Cómo afecta el narcisimo en una relación?

Los narcisistas no son capaces de dar la estabilidad necesaria dentro de una relación. Es sabido que Will y Jada llevan una relación abierta, lo que significa que no hay un compromiso real entre ambos como esposos.

Los estudios muestran que en una relación narcisista, es más probable que tu pareja muestre conductas manipuladoras y es menos probable que se comprometa a largo plazo.

La relación abierta de Jada y Will

A pesar de que ambos son una de las parejas más reconocidad de Hollywood, su relación ha sido muy cuestionada. Se casaron en 1997 y tiene dos hijos juntosm, quienes también están involucrados en el espectáculo. Tras varios rumores de infidelidad a o largo de su matrimonio, finalmente se sinceraron en el Red Table Talk de Jada Pinkett. Will fue quien confirmó que tienen un acuerdo mutuo para tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Luego detalló cómo, a diferencia de su educación religiosa centrada, Jada se había criado en un entorno más “poco convencional”.