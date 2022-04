¡Lo único destacado de los Lakers!: Winning Time, la serie de HBO, tendrá una segunda temporada

Luego de la eliminación de los Lakers de Los Ángeles en la presente temporada de la NBA, los fanáticos del equipo tendrán que conformarse con verlos ganar en Winning Time, la polémica serie de HBO que acaba de anunciar su renovación para una segunda temporada.

La serie basada en el libro de Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s cuenta la historia del éxito del club en esa década, después que el equipo fue comprado por Jerry Buss, quien es personificado por John C. Reilly.

Winning Time cuenta la historia de los Lakers de "Magic" Johnson. (HBO)

“Ha sido emocionante dar vida a Winning Time con [los productores ejecutivos] Adam McKay, Max Borenstein, nuestro fenomenal equipo de producción y este increíble elenco”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, en un comunicado. “Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada retrospectiva a una era transformadora en el baloncesto, las celebridades y la ciudad de Los Ángeles. No podemos esperar a ver cómo este equipo contará el próximo capítulo de esta dinastía”.

Una serie llena de “magia”

La primera temporada de la serie narra el ascenso de los Lakers a la cima del baloncesto, creando un espectáculo dentro y fuera de la cancha que ayudó a marcar el comienzo de la nueva era de la NBA en los años 80.

Ese éxito coincidió con la llegada al equipo de Earvin “Magic” Johnson, interpretado en la serie por Quincy Isaiah, para unirse al estelar Karem Abdul-Jabbar, personificado por Solomon Hughes, y la llegada al mando como entrenador de Pat Riley, cuyo actor es nada menos que el ganador del Oscar, Adrien Brody.

Los Lakers ganaron cinco títulos de la NBA en esa época, obtenidos en 1980, 1982, 1985 y 1987, con Magic Johnson a la cabeza, convirtiéndose en una de las figuras más legendarias de todo el baloncesto.

Sin consentimiento de los protagonistas

La serie estrenó recientemente su quinto capítulo, que llevó a 1,2 millones de usuarios de todas las plataformas a observarlo, un incremento de 37% en comparación con el primer episodio, por lo que la audiencia va en aumento.

Pese a esto, Winning Time no ha recibido el visto bueno de los principales protagonistas: los verdaderos jugadores de esos Lakers.

“No se puede hacer una historia sobre los Lakers sin los Lakers”, dijo “Magic” Johnson a Variety. “Los verdaderos Lakers. Tienes que tener a los chicos”.

Johnson se rehusa a ver la serie, debido a que la producción nunca los buscó para obtener su versión de los hechos.

Otras de las estrellas, Abdul-Jabbar, intentó ver un episodio, sin poder culminarlo.

“Vi la mitad del primer episodio y es ridículo”, dijo el ex jugador de la NBA, quien anteriormente se quejó de la ausencia de participación de los propios protagonistas de la historia.

“Creo que la historia de los Showtime Lakers la cuentan mejor aquellos que realmente la vivieron”, dijo Kareem a Puck en diciembre. “Porque sabemos exactamente lo que sucedió”.