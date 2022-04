Rapunzel en la vida real: mujer se viraliza tras cortar su largo cabello de más de un metro y así es cómo luce

Una mujer se hizo viral después de que cortara su largo cabello con el que se la conoció como la Rapunzel de la vida real. Se trata de Vanesa Rasmusson, quien se hizo conocida a través de sus redes sociales.

En un video en su cuenta de Tiktok, donde está como @08vanessa.r, la mujer de 26 años reveló que no cortaba su cabellos hace 19 años y en medio de las publicaciones, optó por cortárselo a la altura del mentón. Vanesa aseguró que el hecho ocurrió debido a que no quería dejar que su confianza y autoestima fuera gracias a su cabello y no a ella.

El cabello de la mujer creció desde los siete años, edad donde ella se prometió que no volvería a cortarla tras un look que no le agradó.

Cuando el cabello iba creciendo, la pequeña recibía halagos por lo que estuvo más segura de su decisión. “Me encantaba tener el pelo largo y tenía curiosidad por ver cuánto crecería. ¡Nunca esperé que mi pelo creciera hasta mis pantorrillas! Pero siguió creciendo. De hecho, vi el mayor crecimiento en mi cabello cuando tuve a mis dos hijos”.

Sin embargo, después le empezó a incomodar un poco que era lo único en lo que se fijaba la gente. “Deseaba que la gente viera que había más en mí que mi cabello”.

“Quería probar algo diferente y dejar ir esa identidad. Parte de esa transformación significó soltar el cabello. Mi cabello de cuatro pies de largo siempre me había hecho sobresalir. Pero ya no quería que me vieran solo por mi cabello, quería que me vieran como persona”.

Es así que un día se cortó el cabello sin importar la opinión de los demás o los seguidores que podía perder. “Cortarme el cabello me hizo enfrentar muchas creencias que tenía sobre mí. Me hizo ver la belleza en mí misma, más allá de mi cabello”, indicó.