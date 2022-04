Élite 5: ¿Cuándo se estrena y cuáles serán los personajes nuevos que aparecerán?

La serie Élite ya llega a su quinta temporada y todo está listo para su estreno a través de la plataforma de streaming Netflix. Los seguidores de esta serie podrán reencontrarse con la historia a partir del viernes 08 de abril, se esta manera la producción alcanzará los 32 episodios y dará la pelea para convertirse en una de las más vistas.

Según precisó una nota de Tyc Sports, a la serie producida por Carlos Montero y Darío Madrona se le incorporan los actores Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Ander Puig y Álex Pastrana, quienes se sumarán al ya popular elenco.

¿De qué trata la quinta temporada de Élite?

La cuenta oficial de la producción precisa Élite narra la vida de un grupo de estudiantes del exclusivo colegio privado “Las Encinas”, al que llegan tres nuevos alumnos becados de clase obrera, y donde las diferencias entre ricos y pobres dan lugar a un asesinato.

“La serie explora diversos conceptos asociados con los dramas adolescentes. La principal característica de la serie es que por una parte se muestran clichés adolescentes, mientras que por otra se presentan otros temas más progresivos que normalmente no son tratados en las ficciones sobre adolescentes: diversidad sexual, diferencias culturales, drogas, enfermedades, acoso, uso de redes sociales, corrupción, asesinatos y robos”, reseñó El País.

Una de las novedades de estos nuevos episodios tiene que ver con un frente abierto que podría causar nuevos líos. La ubicación del cadáver de Armando podría afectar seriamente la historia de amor entre Samu y Ari.

Horarios para no perdérsela

Según Tyc Sports la producción podrá verse a partir de este viernes en el siguiente horario por país, a saber: Argentina: 05.00 horas

México: 02.00 horas

España: 10 horas

Paraguay: 05.00 horas

Uruguay: 05.00 horas

Brasil: 05.00 horas

Chile: 05.00 horas

Colombia: 03.00 horas

Ecuador: 03.00 horas

Perú: 03.00 horas

“Élite, con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”, dijo Jaime Vaca, co creador de Élite, citó el medio.

Con la llegada de la quinta temporada se supo que no será la última y que pronto trabajarán en una sexta parte. Esta edición retomará la historia desde la unión entre Guzmán y Ander y cómo ocultaron el cadáver de Armando. Otra novedad de la serie es que se incorporarán dos nuevos protagonistas, que serán Isadora, interpretada por Valentina Zenere, e Iván, personaje que llevará a cabo André Lamoglia, que será el hijo del mejor futbolista del mundo.

“Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar” dijo otro de sus creadores, Carlos Montero, citado por AS.

Contenido relacionado:

Los negocios de Georgina Rodríguez que la han convertido en una mujer poderosa, más allá de CR7

Descubre por qué ‘El habitante’ se ha convertido en un furor en Netflix