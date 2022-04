Ricardo Montaner “roba” el celular a Camilo para estrenar nueva canción

Los Montaner se encuentran felices por la inminente llegada de Índigo, primogénito de Evaluna y Camilo, pero las cosechas son también musicales, ya que Evaluna acaba de lanzar el tema “Refugio” y ahora su propio padre también promociona el tema “El día que me quieras”.

Con total espontaneidad, el venezolano grabó un corto video en el que aparece en casa de su hija y yerno y dice que está aprovechando las oportunidades que le da la vida para anunciar la salida a YouTube de su nuevo tema “El día que me quieras”, precisó Las Estrellas TV.

Con un “¡Hola tribu!” Montaner dice que se “robó” el celular de Camilo –y con ello sus seguidores- para anunciar su estreno musical homenaje a Carlos Gardel, pero más allá de la parte profesional, se nota que la familia es muy unida y que a cada rato rompe con los convencionalismos. En el video se ve a Camilo y se escuchan risas, lo que indica el ambiente que se vive en la nueva casa de Evaluna, de 24 años, quien está a pocos días de convertirse en madre.

Un video con aroma a Argentina

El cantante venezolano nacido en Argentina quiso retomar las viejas composiciones de principios del siglo XX, en este caso el tango de Carlos Gardel. La historia de amor que narra la composición sirvió de marco para que los creativos pusieran su magia a la voz de Montaner y dramatizaran el tema de poco más de cuatro minutos.

De inmediato, el video clip comenzó a sumar visualizaciones y ya supera los cinco millones, con poco más de 43 mil Me Gusta.

“Preciosa versión… el mundo y la vida necesita más música de verdad... Como la tuya que llega al corazón y que nos hace pensar que no todo está perdido... Dios bendiga al maestro Montaner”, escribió la usuaria Edith Bony.

“Él no lo sabe, pero me refiero a él como “mi viejo” no de manera despectiva, más bien de una manera bonita, me encanta este hombre, y me emociona como artista, es uno de los pocos cantante que a lo largo de mi vida ha sabido con una canción sacar una lágrima de mis ojos y una sonrisa de mis labios, simplemente lo amo”, escribió Alba López en YouTube.

Ricardo Montaner y su familia (Agencias)

Para mayores sorpresas, los comentarios han sido leídos por el cantante y el propio Montaner apareció para agradecer sus opiniones. “Hola familia ,he leído sus comentarios y me motivan y emocionan … El Día Que Me Quieras es una canción que me acompañó durante toda mi vida … y siempre quise cantarla”, escribió el cantante de “La cima del cielo”, “Yo que te amé” o “Tan enamorados”, entre otros éxitos.

Parto en casa

El estreno del video de Montaner coincide con una importante decisión que tomó la menor de sus hijos, y tiene que ver con el nacimiento de Índigo que será en casa y no en una clínica.

Ricardo Montaner se lleva muy bien con Camilo (Agencias)

“No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa, Va a nacer a través de una “Midwife” partera como nací yo hace sesenta y pico de años. Va a nacer en forma muy natural, probablemente en agua, lo van a decidir en el momento”, precisó el patriarca de la familia, citó Las Estrellas TV.

El parto en casa o parto humanizado retoma una tradición y renueva la interpretación que se hace del parto, más como una respuesta natural que como un acto médico.

Contenido relacionado:

¿Nació Índigo? Evaluna ya habría dado a luz según fuente

Sherlyn sorprendió caracterizando a Camilo en “Tu cara me suena”