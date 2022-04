Jorgito Guayaco presume a su nueva “novia” ¿quién es?

La fama de Jorge Peñafiel, más conocido como ‘Jorgito el Guayaco’ sigue incrementándose luego de haber sido el invitado de lujo en el partido de Ecuador vs Argentina por las eliminatorias en el estadio Monumental de Guayaquil. Pese a que las críticas no fueron buenas, el guayaquileño ha mencionado que eso no le importa y seguirá con lo que le caracteriza: El humor.

En su cuenta de Instagram donde ya posee 547 mil seguidores, compartió unas imágenes donde se la ve con una joven. En el encabezado, Jorgito asegura que es su “nueva novia”. Se trata de la modelo Ivanna Salazar, quien también es diseñadora de ropa.

“Ya tengo novia” dice la historia de Guayaco, donde se lo ve subido a una mesa de un restaurante y abraza a la chica para la foto.

Jorgito Guayaco con Ivanna Salazar (Captura de pantalla)

Por otro lado, dentro de su transformacón, Jorgito Guayaco ha ido mejorando su aspecto físico y se lo pudo ver en una reconocida clínica dental donde se colocará carillas y tendráuna nueva sonrisa.

En 2015, el hombre indicó que tenía 28 años de edad, aunque esa misma edad ha señalado que tiene a lo largo del tiempo, a veces cambiando a 27. En aquel tiempo, Jorge Peñafiel reveló que había sido drogadicto pero que había pasado por un tiempo de rehabilitación con lo que pudo dejar de lado esas adicciones.