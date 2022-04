El personaje que más captó la atención de todos en la segunda temporada de ‘Bridgerton’

La segunda temporada de ‘Bridgerton’ se dio por todo lo alto en Netflix, tanto que aún hay quienes no dejan de comentar cómo cada uno de los personajes de esta entrega los cautivaron.

Pero, pese a que Anthony y Kate fueron quienes se encargaron de enamorar a la fiel fanaticada de esta serie que está basada en las novelas de Julia Quinn, no fueron ellos quienes captaron toda la atención del público, pues hubo un personaje que se robó todas las miradas y simpatía y nada tiene que ver con alguno que tuviera un diálogo o una participación tan llamativa.

Éste solo tuvo que aparecer en las escenas principales para hacer uso de su olfato y descubrir si quien se acercaba a su lado o llegaba a su casa era una persona de bien, incluso éste era capaz de percibir las malas intenciones de quien llegaba a cortejar a su ama Kate. Así es, este rol fue muy significativo y hasta polémico, pues los más expertos revelaron que su inclusión causaría una alteración en el período real en el que se desarrolla esta trama.

Personaje que más captó la atención en ‘Bridgerton’

Si aún no los has descifrado, el personaje que captó todas las miradas en la segunda temporada de ‘Bridgerton’ fue Newton, el muy simpático perro que llegó junto con la familia Sharma. Esta particular mascota fue capaz de conquistar a la audiencia a través de su participación en la que siempre rechazaba a Anthony, pues en principio sabía, a través de su olfato, que éste no tenía buenas intenciones para con su ama.

Esto hizo reír al público quien también tomó este rol como un elemento más para entretener y romper los esquemas ante la carga dramática y sensual que poseía esta segunda entrega en la que el soltero más codiciado de Londres estaba en la búsqueda de una mujer con la que iba a formar una familia.

“Newton” llegó a esta temporada debido a que el segundo capítulo de las novelas de Quinn y que es titulado “El vizconde que me amó”, esta muy empoderada mujer llega a la Regencia de Londres acompañada de su madre, hermana y una muy audaz mascota, pero se trata de un perro de raza Corgi que posee un poco de sobrepeso y que es un acompañante fiel de esta chica que siempre está a la defensiva. Pero en esta trama el muy destacado perro pertenece a la raza Pembroke Welsh Corgi, lo que causó controversia entre los más expertos quienes aseguran que para el siglo XIX no era viable que este tipo de mascotas estuviera presente o fuera común entre las familias.

Esto creó una incoherencia en los períodos de esta serie, pero aún así no le restó credibilidad ni simpatía a esta participación que captó la atención de todo. Además, éste logró demostrar que también tenía carácter al igual que su dueña, generando así una mirada divertida a la serie en la que “Austin” (su verdadero nombre) hizo de las suyas para cautivar al exigente público de ‘Bridgerton’.