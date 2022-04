Conoce el increíble reparto de ‘La burbuja’, la película que se ríe de Hollywood

La nueva propuesta satírica titulada ‘La burbuja’ está captando cada vez más la atención de todos, pues posee un increíble elenco que además se ríe de Hollywood.

Y es que la propuesta o desarrollo de esta trama se basa en cómo un grupo de creadores se encarga de, en medio de la pandemia por Covid-19, generar un proyecto que permita entretener al público, pero esto se hace cada vez más engorroso, pues se presentan una serie de obstáculos o situaciones en las que quedan al descubierto muchos secretos y demás acciones que suelen hacerse en la tan competitiva industria, pero que quizás pocos conocen.

De ahí que el público esté más interesado que nunca en descubrir el desenlace de esta historia que, sin duda, ha roto todos los esquemas y está permitiendo conocer todo lo que se vive en un set improvisado y en los más aptos para crear las más impactantes producciones. Así que si eres uno de los que quedó encantado con esta propuesta no dejes de ver más detalles sobre su realización que está repleta de humor.

Conoce al reparto de ‘La burbuja’, la película que se ríe de Hollywood

Una vez que el público lee la sinopsis de ‘La burbuja’ sabe que está ante una trama fuera de serie, pero que le permitirá divertirse durante las dos horas y seis minutos que dura. Y aunque muchos especulan que pudo lanzarse como una serie con capítulos de 20 minutos, esto no impidió que rápidamente alcanzara importantes cifras de vistas en diferentes países.

Pero otro factor que influyó notablemente en su éxito, fue el hecho de sumar a su elenco a un gran número de estrellas que a continuación te presentamos:

David Duchovny es Dustin Mulray

Este destacado actor está de vuelta, pero ahora con una propuesta muy irreverente, fuera de serie y que lo hace salir de su zona de confort en cuanto a los dramas policiales, género en el que siempre estuvo dispuesto a mostrar su talento. Por eso, su regreso ha generado tanto impacto, pues aquí se aprecia su lado más cómico, divertido y hasta un tanto alocado y diferente.

Karen Gillan ella interpreta a Carol Cobb

Ella es una destacada y reconocida actriz y modelo escocesa que se hizo famosa tras interpretar a Amy Pond en la famosa serie de ciencia ficción Doctor Who. En esta producción aporta una alta dosis de humor y de sátira, pues su personaje es muy elocuente, divertido y el público la ha llegado a amar por su naturalidad. Además, de que es una de las más expresivas en esta historia.

Leslie Mann interpreta a Lauren Van Chance

Esta destacada actriz es un referente en el género de la comedia. Su gracia, naturalidad e ingenio la han llevado a formar parte de los más ambiciosos proyectos como: Motherless Brooklyn, The Croods: A New Age, Blockers, Rio 2, entre otros. Por eso no es de extrañar que formara parte de esta película que es dirigida por su esposo el famoso Judd Apatow.