Britney Spears revela por qué habla de su pasado y recuerda que nunca es tarde para sanar

Desde que logró ponerle fin al capítulo de la tutela legal, Britney Spears ha encontrado su libertad y parte de ella ha sido tener la autoridad para contar la historia de su vida a través de las redes sociales.

Es así como hace unos días opinaba que su ex, Justin Timberlake, la había utilizado para ganar fama y popularidad pero a las pocas horas borró la publicación, así que ahora se atrevió a aclarar lo sucedido, reseñó Hola.

“¿Por qué expresarme ahora? Estoy escribiendo un libro en este momento y, de hecho, es sanador y terapéutico, (pero) también es difícil el traer eventos del pasado a mi vida. ¡Nunca me he podido expresar abiertamente!”, afirmó la diva del pop.

En la misma declaración cargada de honestidad, la intérprete de Baby one more time señaló que es consciente que para muchos pueda resultar “irrelevante” que hable de esto después de tantos años, pero para ella es útil racionalizar a sus acontecimientos.

“Estoy usando el enfoque intelectual que Justin (Timberlake) respetuosamente usó cuando se disculpó con Janet y conmigo, aunque él nunca ha sido bulleado o amenazado por su familia, ¡él tomó la oportunidad de disculparse 20 años después!”, agregó.

Britney Spears también se acordó de su familia

En la misiva, la estadounidense de 40 años no pudo evitar hacer alusiones a su mamá y hermana que “también tuvieron su indulgente ‘enfoque intelectual’ al escribir sus propios libros, cuando yo ni siquiera podía tomar una taza de café o manejar mi coche, ¡o nada en realidad!”.

De igual manera, Britney Spears afirmó que ahora no quiere guardarse nada y alzar la voz para prevenir que su caso se vuelva a repetir en otras personas, tras 13 años sometida en la tutela legal que llevaba su padre, James.

“Desafortunadamente amigos, yo no olvido. Y estoy aquí para recordarle a la gente qué no hacer, como lo que mi familia me hizo para que podamos hacerlo mejor para la próxima generación”. finalizó.