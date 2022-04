Tiktoker hace viral una foto con un falso Luisito Comunica

En redes sociales se ha viralizado la historia de una tiktoker que compartió emocionada que conoció a Luisito Comunica, pero después se dio cuenta que en realidad no era él.

Se trata de Daniela Treco, una influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, quien asistió al festival Pa’l Norte 2022, donde se encontró a un joven parecido al famoso youtuber.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, ella compartió lo que vivió en este evento.

“En eso volteó y veo a dos metro a Luisito Comunica”, relató la influencer. Además, destacó que tenía algunas copas de más, lo que provocó que se confundiera.

“Ahorita que me levanto sobria, enseño las fotos y digo: ‘Vean, ayer me tope a Luisito Comunica’ y me dicen: ‘Ése no es Luisito Comunica’”, agregó Daniela.

Incluso, compartió unas imágenes y un video del momento, en el que ella se mostraba muy emocionada por conocerlo.

El joven que en realidad no era famoso, aseguró que él también era fan de Treco.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 100 mil likes y decenas de comentarios.

Varios fans apuntaron a que Treco es parecida a Cinthya ‘La Chule’, ex novia del youtuber.

“Luisito comunica y la Chule de realidades alternas”, indicó un comentario.

Mientras que otros aplaudieron la buena actitud del joven, que no negó que fuese Luisito y le siguió la corriente.

Además, varios aseguraron que sí se parece al youtuber.

¿Dónde está Luisito Comunica?

Cabe mencionar que en este momento, el influencer estuvo de visita en Cambodia, aunque ya volvió al continente para promocionar la segunda entrega de “Sonic: La Película”, pues él hace el doblaje para América Latina.

Luisito inició su carrera en YouTube; actualmente cuenta con varios negocios y es conocido por sus videos de viajes.

¿Quién es Daniela Treco?

Se trata de una influencer regia que se ha dado a conocer gracias a sus videos de comedia y porque en Halloween suele compartir algunos videos de ella con disfraces que llaman la atención de muchos.

En Instagram cuenta con más de 50 mil seguidores, mientras que en TikTok supera el millón.