Por esta razón Cristiano Ronaldo le paga un mensual a Georgina

Nadie tiene duda que Cristiano Ronaldo y Georgina son una de las parejas con más dinero en la actualidad, además de ser una de las más mediáticas. Muchos se han preguntado qué hace el Bicho con su gran fortuna, recientemente se confirmó que una parte de sus ganancias las destina a manera de mensualidad a su amada.

CR7 ingresaría en la cuenta de Georgina una cifra cercana a los 100 mil euros en concepto de gastos y cuidados de los niños. Es decir, el astro luso no quiere que les falte absolutamente nada.

Este valor debe sumarse a lo que la modelo tiene cada mes por su reciente colaboración con Netflix y publicidad en sus cuentas en redes sociales. El total de dinero que percibe es de 8 mil euros mensuales.

La vida de Rodríguez dio un giro de 180 grados cuando concretó su relación con Ronaldo. De ser una vendedora, pasó a convertirse en una de las mujeres más seguidas del planeta.

La historia de amor comenzó en el 2016. CR7 acudió a una tienda de Gucci, donde atendía Georgina, y ahí tuvieron su primer encuentro aunque la cita como tal s ejecutó días después.

Después de varias salidas, mantuvieron su relación en secreto, sin embargo, no pudo ser posible ya que un paparazzi los captó paseando por Disney París.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, ha sentenciado la celebridad con raíces argentinas al referirse a la familia que ha formado con el goleador.