“Michael Jackson se murió ahí está Bad Bunny”: Arcángel ‘La Maravilla’ compara al fallecido ‘Rey del Pop’ con el ‘Conejo Malo’

El famoso cantante de reggaetón Arcángel hizo una comparación entre el referente de la música pop, Michael Jackson y Bad Bunny. “Busquen a quien quiera buscar. Michael Jackson se murió ahí está Bad Bunny”, dijo mientras realizaba un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram.

A pesar de que la comparación es entre diferentes géneros musicales y artistas de diferentes época, Arcángel aclaro que el ‘Conejo Malo’ está a la misma altura que cualquier ícono: “Busquen al gringo que ustedes quieran buscar, busquen al europeo que ustedes quiera buscar y compárenlo. Estamos listos para esa comparación”.

Mientras realizaba la transmisión, ‘La Maravilla’ explicaba los motivos por los cuáles Benito Martínez se había convertido en uno de los referentes del género urbano, incluso dijo que “era el número uno”.

Arcángel. Instagram

Michael Jackson y Bad Bunny

Si bien estamos hablando de artistas de alejadas épocas y géneros musicales, no se niega que ambos son reconocidos por su trabajo a nivel mundial. Michael que falleció en 2009, a parte de ser reconocido por su talentosa voz, también se convirtió en un personaje por sus escándalos que eran noticia mundial. Mientras que Bad Bunny ha sido reconocido por ser un gran compositor, a parte de crear un contenido que fue demasiado consumido en medio de una pandemia.

Michael Jackson venía de una familia de artistas y músicos. Desde muy pequeño construyó sus hitos para convertirse en una de las estrellas aclamadas del pop. Entre sus primeros reconocimientos está un Premio World Music Award por ser uno de los artistas más exitosos del milenio.

Michael Jackson. Instagram

Fue incluido dos veces en el Rock and Roll Hall of Fame: en 1997 por el trabajo que realizó como miembro de la banda The Jackson 5 y en 2001 por los logros que tuvo como solista. Jackson también fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2002. También recibió trece premios Grammy y sus sencillos han llegado a ser el número uno de los Billboard Hot 100, entre otros reconocimientos que fueron parte de su evolución hacia una leyenda, como lo califican varios expertos musicales.

Por su parte el ‘Conejo Malo’ es un artista de las nuevas generaciones, también aclamado e incluso catalogado como una leyenda. Si bien Benito Martínez no ha sido noticia por mantener una vida llena de escándalos o polémica en su vida personal, sí ha sido por el exitoso alcance de sus temas.

Bad Bunny Fan Page. instagram

Por ejemplo, “YHLQMDG” (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) es su álbum más escuchado hasta el momento. Fue producido en medio del inicio de la pandemia del Covid- 19. A pesar de que fue lanzado en medio de un contexto donde los estadios y las discotecas permanecían cerradas, Bad Bunny logró convertirse en uno de los aristas más sonados. Hoy en día este álbum sobrepaso los 6,000 millones de streams en Spotify.

También otro de sus exitosos trabajos fue el álbum “El Último Tour del Mundo”, que también fue lanzado en 2020 y lo llevó a convertirse en el primer latino en llevar su trabajo es español al número uno de la lista US Billboard 200. Un éxito que fue cosechado en menos de seis años y por medio de las plataforma musicales.