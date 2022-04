Fecha y hora para la preventa de Doctor Strange 2 en Ecuador

Cada vez falta menos para la película más “loca” del Universo Cinematográfico de Marvel. Doctor Strange 2 preve tener a importantes héroes y villanos de esta franquicia y con ello grandes batallas en el multiverso.

El 04 de mayo será el esperado pre-estreno de esta cinta, sin embargo, las entradas saldrán antes a la venta. Las principales cadenas del país han dado fecha y hora para la adquisición de los codiciados boletos.

Las entradas podrán adquirirse desde las 00:00 del miércoles 06 de abril a través de las páginas de Cinemark, Supercines, Multicines y Cinemext; de manera física dependerá del horario de atención de cada punto. Aunque los valores varían según la sala, se espera que las salas estén a reventar debido al 100% de aforo.

¿Qué esperar de la cinta?

Aunque no ha tenido el mismo hype que Spiderman: No Way Home (por la reunión de los tres Spiderman), los expertos del tema han recalcado que será mejor que el largometraje del arácnido.

Las grandes sorpresas giran ante la aparición oficial de los Illuminati y de un nuevo Iron Man. Aunque son rumores, la presencia de Charles Xavier (James McAvoy y Patrick Stewart) y Superior Iron Man (Tom Cruise) serían el boom en las salas.

Posible escena

Aunque no se ha confirmado su participación, es muy posible que Tobey Maguire regrese en la película y tengan un desenlace en su papel de Spiderman; insiders apuntan a una batalla contra la Bruja Escarlata que podría desembocar en la muerte del superhéroe de Brooklyn.

Doctor Strange

El reparto de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura está conformado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gómez, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg y Yenifer Molina.