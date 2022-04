Erika Vélez cumplió 40 años y los celebró de una forma única con fotos donde luce increíble

La hermosa manabita Erika Vélez acaba de cumplir 40 años y los celebró mostrando algunas imágenes, donde aparece increíblemente hermosa, siendo una muestra de que los años no le han afectado para nada. Además, la presentadora compartió un extenso mensaje donde habló sobre su edad.

“Los que han estado cerca de mi este inicio de año saben que no la estaba pasando muy bien por muchos factores, entre ellos la muerte de mi abuelo y de una amiga que adoro y que tontamente asumí que vería cuando “pare” de trabajar (nunca paro) y por eso he perdido momentos increíbles con la gente que amo”, empezó su mensaje la famosa, a través de la publicación realizada en su cuenta de Instagram.

Erika Vélez En MasterChef Ecuador (Instagram)

Pero eso no fue todo, sino que indicó que en su cumpleaños ha preferido no “darse palo”, ya que tiene mucho por lo cual agradecer. “Por la familia maravillosa que tengo, mis amigos, amigas incondicionales, por mi trabajo que además de llenarme de alegría me ha permitido conocer personas maravillosas de muchos lugares que siempre me hicieron sentir en casa cuando estaba lejos de los míos”, indicó.

La manabita también aprovechó el mensaje para hablar de lo que los medios de comunicación han sido en su vida. Una situación que en sus palabras, no considera que haya sido fácil, ya que hay gente que no la conoce y habla de ella y “se inventen tantas cosas (muchas ya rayan de ridículas) sin pensar el daño que pueden generar”. Sin embargo, agradeció por que esas situaciones le han levantarse “con más fuerza a aferrarme más a mi gente linda y a mi divino Niño”, indicó.

Erika Vélez cumplió cuatro décadas de vida este 3 de abril de 2022. Durante su trayectoria ha incursionado en programas y series de la televisión, además de concursos de belleza donde fue reina de Manabí.