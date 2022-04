Daddy Yankee en Ecuador: Este 4 de abril arranca la venta de entradas para el concierto en Guayaquil

A las 18:00 de este 4 de abril se habilita la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee en Guayaquil. La página encargada para adquirir los boletos es Central Ticket. Desde tempranas horas de este lunes, los fanáticos de ‘El Cangri’ ya estaban en la sala de espera. Alrededor de las 9:30 el contador de personas en fila estaba por 14.914.

En el transcurso del día, la empresa emitió un comunicado en el que se explicó que aún no se ha habilitado la venta las entradas. “La fila virtual no les dará acceso a la página (...) no les asegura ni el puesto ni el acceso”, reza la misiva.

Precios de las entradas

Para el concierto de el ‘Big Boss’ en Guayaquil se han dispuesto ocho localidades. Algunas de ellas llevan el nombre de sus grandes éxitos; e incluso, una es el título de su nuevo álbum. El artista puertorriqueño dará su show en el estadio Alberto Spencer, mejor conocido como “El Modelo”, el 04 de octubre.

Palco ‘Legendaddy’: USD 260.

Palco ‘Que Tire Pa Lante’: USD 215.

Palco ‘Dura’: USD 170.

Palco ‘Rompe’: USD 125.

Sillas ‘Limbo’: USD 95.

‘Llamado de Emergencia’: USD 60.

‘Gasolina’: USD 45.

‘Somos de Calle’: USD 25.

La empresa encargada con la venta de boletos para Daddy Yankee aclaró que “todas las localidades van a tener mesas”. Se agrega que “mesas solo se pueden comprar completas”.

Se retira tras 32 años de carrera artística

El ‘rey del reguetón’ se retira después de 32 años de carrera artística y deja muy en alto la vara del estilo urbano. Varios de sus colegas del género afirman que será muy difícil poder superar lo que él ha logrado en el transcurso de varias décadas.

No olvidemos que el puertorriqueño, de 45 años, en 2004 dio el golpe de su vida con ‘Gasolina’. Ahora se despide con un trabajo en el que da buena muestra del que ha sido su estilo durante todos estos años, un disco en el que se ha querido acompañar de las grandes figuras del momento de la música urbana.

‘Legendaddy’ es el séptimo trabajo de estudio de su carrera, que llega a la calle bajo el sello discográfico El Cartel Records y con la distribución de Universal Music Group.

Producido por el propio Daddy Yankee y el dúo dominicano Luny Tunes, entre otros, “Legendaddy” es un trabajo muy meditado por el artista que incluye 19 temas que tratan de dar un repaso a su dilatada carrera.

Abierto con el tema “Legendaddy”, el disco final de Daddy Yankee se adentra por el género urbano a través de 19 canciones con títulos como “Campeón”, “Remix”, “Pasatiempo”, “Rumbaton” o “X Última vez”.

La lista de canciones incluye los títulos “Para siempre”, “Uno quitao y otro puesto”, “Truquito”, “El abusador del abusador”, “Enchuletia’o”, “Agua”, “Zona del perreo”, “Hot”, “La ola”, “Bombon”, “El rey de lo imperfecto”, “Impares” y “Bloke”.

Durante todas estas canciones, Daddy Yankee trata de recordar su legado en el ritmo urbano, aunque varía de uno a otro tema adentrándose en todos los estilos musicales que ha tocado en su carrera, en la que se atrevió hasta con la salsa junto a Marc Anthony.

“Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción”, dijo el artista al anunciar el disco.

