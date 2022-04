¡Aniversario en Ecuador! Neil Patrick Harris y su pareja David Burtka celebraron sus años juntos en nuestro país

El famoso estadounidense Neil Patrick Harris y su esposo David Burtka viajaron a Ecuador para celebrar su aniversario. “Nuestra primera cita fue hoy hace 18 años. Y David Burtka, no voy a dejarte ir. Feliz aniversario. Gracias por mostrarme la capacidad de mi corazón. Te amo tanto”, escribió en sus cuenta Instagram Harris mientras aparecía en una fotografía junto a su pareja en la Reserva Ecológica Mashpi-Amagusa, ubicada a tres horas de Quito.

También visitó Casa Gangotena en donde pudo conocer y utilizar ingredientes proveniente de los Andes y crear nuevos cócteles. Posteriormente, también él, su esposo y los acompañantes pudieron degustar de la famosa gastronomía ecuatoriana elaborada por manos del chef José Tamayo.

“Anoche, nuestro invitado Neil Patrick Harris aprovechó al máximo su estadía en el Centro Histórico de Quito para destilar, mezclar y crear junto a nuestro mixólogo residente Jossimar lujan en su “laboratorio de mixología” en el hotel”, reseñaba en Instagram la cuenta del hotel.

David Burtka

La actual pareja de Harris inició su debut en Broadway fue en 2003, cuando interpretó a Tulsa en Gypsy, protagonizada por Bernadette Peters. El Muchacho, personaje que interpretó, en el estreno en los Estados Unidos de The Play About the Baby, de Edward Albee, le llevó a obtener el Premio Clarence Derwent por mejor artista revelación.

Según Neil Patrick Harris, su pareja desde 2004, en 2009 Burtka abandonó la actuación para ser chef. En el verano del mismo año, se graduó del instituto culinario Le Cordon Bleu College of Culinary Arts, de Pasadena, y creó una compañía de servicio Gourmet de banquetes en Los Ángeles.

Neil Patrick Harris y David Burtka

Después de seis meses de la participación de Burtka en ‘How I Met Your Mother’, se difundió el rumor de que el actor había obtenido el papel porque tenía una relación amorosa con Neil Patrick Harris. La especulación llevó a que Harris finalmente declarara que es homosexual. Burtka no respondió al rumor, pero Harris dijo que se mudarían para vivir juntos.