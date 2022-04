Directores y compañeros de Bruce Willis afirman que ya sospechaban que algo “no estaba bien” desde hace tiempo

Ha sido una semana de muchas noticias impactantes para todos, comenzando con los escándalos que opacaron la entrega de los Premios Oscar 2022. También trascendió que el actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno que se deriva del daño a las partes del cerebro que son responsables de las funciones del lenguaje. Ésta puede ser devastadora de muchas formas ya que provoca dificultades para leer, escribir, hablar, comprender o retener información, interrumpiendo la capacidad para participar en la vida cotidiana.

Esto usualmente es causado por un derrame cerebral, una lesión en la cabeza, un tumor cerebral o una enfermedad.

La familia de Willis sorprendió al anunciar que la estrella se retiraría de la actuación y aunque nadie lo esperaba, un reporte de Los Angeles Times detalló cómo los compañeros de trabajo del actor de 67 años ya se habían dado cuenta de sus dificultades para hablar.

Bruce ha sido parte de filmes exitosos que han pasado a definir la cultura pop del cine como la franquicia “Die Hard”, “Pulp Fiction”, “The Sixth Sense” y “Unbreakable”. Es sin duda uno de los actores más activos de la industria, con 22 proyectos hechos tan sólo en los últimos cuatro años.

The Times habló con varias fuentes que han compartido el set con Willis, entre ellas Mike Burns, director de la película de acción de 2021, “Out of Death”. Debido a que se percató de las dificultades que estaba teniendo el actor, dijo que tuvo que pedir que redujeran considerablemente sus líneas.

“Parecía tan perdido que decía: ‘Haré lo mejor que pueda’. Siempre hizo todo lo posible. Es uno de los grandes de todos los tiempos, y tengo la mayor admiración y respeto por su trabajo, pero ya era hora de que se retirara”, aseveró Burns al diario.

Un miembro del equipo de filmación también comentó que la producción entró en crisis al no saber qué hacer con Willis. “Fue menos molesto y más como: ‘¿Cómo no hacemos que Bruce se vea mal?. Alguien le daba una línea y no entendía lo que significaba. Sólo estaba siendo un títere”.

Fueron varios los compañeros de trabajo de Bruce que compartieron que notaron que estaba teniendo problemas para recordar sus líneas pero lo más grave fue un disparo fallido de una pistola de utilería que inquietó al elenco y al equipo de “Hard Kill” de 2020.

La coprotagonista de Willis, Lala Kent, recordó que aquel había sido un momento aterrador ya que Willis disparó el arma en el momento equivocado.

Según el testimonio de Kent, publicado en el informe del LA Times, había una escena en la que la estrella debía darle una señal verbal para que pudiera agacharse antes de que él disparara el arma de utilería. Willis se olvidó de decir la señal, lo que significa que Kent no recibió ninguna advertencia antes de disparar el arma. La actriz luego explicó que el director Matt Eskandari le recordó a Willis que dijera la línea antes de disparar el arma, pero, en la siguiente toma, se olvidó nuevamente.

“Se supone que debo pensar que mi vida está a punto de terminar, y luego mi padre interviene para salvar el día. Debido a que estaba de espaldas a él, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo detrás de mí. Pero la primera vez, fue como, ‘No es gran cosa, reiniciemos’”.

Si bien olvidar tus las líneas puede ser un problema suficiente en un set de filmación, descargar un arma cargada con balas de utilería en el momento equivocado tiene el potencial de ser desastroso.

Willis le ha regalado al público muchas películas y actuaciones inolvidables, pero como su condición afecta tan severamente sus habilidades cognitivas, es probable que su retiro haya sido la mejor decisión. Por fortuna, él no está solo pues tiene el apoyo incondicional de su familia, así como el cariño de los fans y colegas.