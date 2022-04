Enojo y memes de fanáticos por la ausencia de Shakira en la canción del Mundial Qatar 2022

‘Hayya Hayya (Better Together)’ es la nueva canción del Mundial Qatar 2022, la cual se dio a conocer este viernes. Todo estaba bien hasta que en redes sociales saltó el nombre de Shakira, quien es 2010 realizó el tema oficial del evento de futbol más importante del mundo.

En Twitter se volvió tendencia el nombre de Shakira debido a que los fanáticos mostraron su malestar por no contar con la artista como parte de los realizadores de la nueva canción. Cuando la colombiana sacó Waka Waka”, ella fue quien se encargó de escribir la letra y luego el tema fue compuesto junto a John HillEmile Kojidie, Dooh Belly Eugene Victor y Jean Paul Ze Bel.

Los fanáticos en aquel año, 2010, quedaron fascinados con el tema al punto que hasta ahora lo escuchan y esta vez han mostrado estar inconformes por no tener a la artista participando en ‘Hayya Hayya (Better Together)’. “Si la canción del Mundial no la hace Shakira pueden ir cancelando esta Copa del Mundo”, indicó un fanático.

Algunos de los comentarios:

“Los que escucharon la canción Hayya Hayya del mundial de Qatar y pensaban que iba a estar Shakira”, escribió un usuario junto a un video donde había una pelea con un payaso.

Los que escucharon la canción Hayya Hayya del mundial de Qatar y pensaban que iba a estar Shakira. pic.twitter.com/cCzQtRjW9g — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) April 1, 2022

“Debería estar prohibido que alguien que no sea Shakira haga las canciones del mundial”.

Todos después de ver que Shakira no hará la canción oficial del mundial. #Qatar2022 pic.twitter.com/3vVCmQg99L — Daniel Felipe (@Dfeliperomero) April 1, 2022

“‘Waka Waka’ de Shakira es la canción que unió al mundo entero durante un periodo de tiempo” — Aquí no hay nada que discutir, fue la única vez que estuvimos más cerca de alcanzar la paz mundial. Y es que no es solo una canción: es una emoción, un sentimiento”.

“Waka Waka de Shakira es la canción que unió al mundo entero durante un periodo de tiempo”



Otra cosita ps, SHAKIRA ESTÁ EN OTRO NIVEL🤙🤙🤙💫#SorteoQatar2022

.pic.twitter.com/D9e30VGJYl — Adriana🌱🚲💜🇵🇪 (@Adriana121306) April 1, 2022

“En conclusión, Shakira dejó tan alta la vara en hacer canciones para el mundial, que cualquier otra cosa que hagan queda al bajísimo nivel de una canción de Marbelle”.

-Escuchaste la canción del mundial?

-Na, para mi es con shakira o nada pic.twitter.com/OxmwqmPVRr — F*ck Society (@cris_isnerviosa) April 1, 2022

El estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha son los cantantes de este tema.