¿Cuándo estrenará Malcolm in the Middle en Disney +?

Malcolm in the Middle es una de las series de televisión más vistas en la historia y muchos fanáticos no se cansan de visualizar sus siete temporadas y han esperado con ansías que esté presente en plataformas de streaming.

Bueno, tus pedidos han sido escuchados y esta producción donde Frankie Muniz es la estrella estará disponible en Disney+. La misma podrá disfrutarse desde los últimos días del mes de abril.

Malcolm In The Middle Temporada 2 Episodio 20



Uno de los mejores episodios de la televisión en la historia probablemente. pic.twitter.com/wywIW7T3oZ — Joaquín B.‏‏‎‏‏‎ (@T19Joa) March 26, 2022

Ahora, ya no tendrás excusas para realizar la maratón de sus 151 episodios.

¿De qué trata Malcolm?

La serie se centra en un chico de 12 años que tiene una familia disfuncional. Está ambientada en un barrio suburbano de Estados Unidos.

51. Malcolm In The Middle temporada 2



Esta es una de las temporadas que mas me gustan, acá ya agarraron el tono y descifraron la esencia de la serie. pic.twitter.com/HuF1MaKy3v — Joaquín B.‏‏‎‏‏‎ (@T19Joa) March 30, 2022

El show es protagonizado por Frankie Muniz como Malcolm, el tercero de cuatro (después cinco) hermanos, Dewey, Reese, Lois, Hal, el hermano mayor, Francis. En la cuarta temporada, el personaje de Jamie (James y Lukas Rodríguez) fue añadido al show como el quinto hijo.

Uno de los principales puntos de la producción es que el personaje de Frankie Muniz rompe con la cuarta pared al dialogar con el espectador. La diferencia de esta sitcom es que no se grabaron con risas de fondo o audiencia real.

Otro aspecto distintivo del show es que la apertura de cada episodio no se relaciona con su historia principal, exceptuando los episodios divididos en dos partes, donde cada segundo episodio abría con una recapitulación de la primera parte.