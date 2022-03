Jefe regala bolsas de mil dólares a sus empleados como agradecimiento por su trabajo

Un video se hizo viral en redes sociales luego de que un hombre al que ahora llaman “El mejor jefe del mundo” fuera visto regalándole a sus empleados bolsas Louis Vuitton de más de mil dólares, aproximadamente.

En la red social TikTok, un usuario compartió un increíble video donde mostraba como su jefe tuvo un grandioso gesto de agradecimiento con sus empleados por su presencia, dedicación y comprensión durante la pandemia de covid-19, que, como para tantas otras empresas y negocios, seguramente fue un tiempo difícil.

Se trata del Dr. Yousif Chaaban, que es un dentista canadiense y propietario de Oxford Dental en Edmonton en Canadá. Desde enero, el personal de salud fue grabado comprando bolsas en la reconocida tienda pero es hasta ahora, dos meses más tarde, que se compartió el video donde recompensa a sus empleados por su ardua labor.

El video, aunque es un generoso gesto, causó también envidia en muchos usuarios de la popular red social que hicieron comentarios como: “Mi jefe me causó daño emocional”, “Mi jefe me dio una tarjeta de regalo de $10 para Starbucks y luego me devolvió la llamada porque me dio la tarjeta equivocada”, “Mi jefe a veces ni siquiera saluda”, “Mi jefe me dio una crisis nerviosa y varios ataques de pánico”.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron positivos, con frases como: “Cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tu negocio. No tienes que hacer todo lo posible, pero el respeto”, “¿Estás contratando?”, “Esto es increíble. Estoy reservando ahora una consulta con su clínica”, “No puedo esperar para poder hacer esto por mis empleados”.