Estas celebridades fueron vistas coqueteando en una fiesta posterior a los Oscar

Hace unos días muchos fanáticos se emocionaron pensando en que Jason Momoa y Lisa Bonet habían vuelto, sobre todo después de que el protagonista de “Aquaman” luciera como un padre orgulloso de Zoë Kravitz en el estreno de “The Batman”, junto a Channing Tatum.

Después de una noche bastante dramática en los Oscar, todos los famosos favoritos se dirigieron a la icónica fiesta posterior de Vanity Fair para continuar con las festividades. Una vez allí, toda la magia comenzó a surgir para lo que podría ser la nueva conquista de Jason Momoa.

Jason Momoa coquetea en la after party de Vanity Fair

Si bien a Momoa no se le ha visto con Bonet, la prensa abordó a Jason al respecto en su paso por la ceremonia de los Oscar el domingo 27 de marzo, y le dijo a Access Hollywood, a través de Page Six, de manera bastante definitiva: “No hemos vuelto a estar juntos. Somos familia… Tenemos dos hermosos hijos juntos. No vamos a volver a estar juntos. Somos familia para siempre”.

Jason Momoa puede estar disfrutando su soltería

Y la verdad es que la noche de los Oscar Jason estaba de muy buen humor, incluso se veía iluminado en un video de él y Chris Pine que se viralizó en las redes sociales. Luego caen las fotos de Jason con Kate Beckinsale en la fiesta de Vanity Fair, lo que despertó un nuevo rumor: hay algo de coqueteo entre estas dos estrellas. Ella está usando su chamarra y todavía estaba usándola en la Fiesta Dorada de Jay-Z y Beyoncé, que es donde todos parecían ir después de Vanity Fair.

Lo que sí está confirmado es que Jason está soltero, y que la última relación de Kate fue con el músico Goody Grace. La imagen muestra a Kate y Jason luciendo muy cómodos y riéndose juntos. Una fuente también le dijo a E! que “Estaban parados en un bar charlando. Ambos tenían una sonrisa en sus rostros y estaban muy metidos en su conversación”.