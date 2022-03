¡Alejandra Jaramillo quiere darse a conocer en Estados Unidos! Estuvo en el podcast de su amigo Jomari Goyso

La presentadora y actriz ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, participó en el podcast de uno de sus actuales amigos en Estados Unidos, con quien se la ha visto salir en varios videos de su Instagram. Se trata de Jomari Goyso, productor del material sonoro “Sin Rodeo”, con quien ‘La Caramelo’ mantuvo un diálogo acerca de toda su vida y su carrera en poco más de 26 minutos.

El experto en moda y belleza tituló el programa: “La presentadora que tuvo que abandonar todo por la violencia” . Goyso reseñó en la descripción del podcast que se trataba de la historia de una niña que buscó sus sueños hasta convertirse en una de las ecuatorianas con más seguidores. Tras el asesinato de su novio, Efraín Ruales, se vio en la obligación salir de su patria para rehacer su vida.

Fotografía de Alejandra Jaramillo tomada de su instagram

El español inició la conversación al presentar a Ale, como ‘La Jaramillo’ y contó que en anteriores ocasiones ha aparecido con ella en diferentes videos de sus redes sociales. La primera pregunta que le hizo fue que si en Estados Unidos se sentía conocida. La vedette ecuatoriana respondió:

“Honestamente no. A menos que este por ahí en El Doral, donde venden productos ecuatorianos, y me piden una ‘fotito’. Pero sé que es un nuevo empezar y me gusta” — Alejandra Jaramillo en el podcast de Jomari Goyso

Jomari, luego le dio paso para que narre su trayectoria desde sus inicios en los casting televisivos. “Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea este negocio. Des que era niña, la torturaba a mi mamá diciéndole que quería ser como Thalía, que quería estar donde grababan El Chavo del ocho. Que nos vayamos a vivir a México”, contó Ale Jaramillo

El primer sueño de Alejandra Jaramillo

En el espacio, ‘La Caramelo’ habló sobre su primordial meta que era convertirse en actriz de telenovela. Mientras explicó el proceso para construir sus objetivos, expuso el gusto que tenía por las telenovelas latinoamericanas. De esa manera, comparó ciertos referentes, como por ejemplo, las interpretaciones de Thalía con producciones como Marimar.

“A los 12 años, cuando hice mi primer casting. Yo migré de Esmeraldas, una ciudad al norte de la Costa Ecuador, Guayaquil. (...) Entonces hice el casting y me eligen de entre más de mil personas. Me seleccionaron como parte de un programa de drama infantil. Me pagaban $120 mensuales”, recordó La Caramelo

También recalcó que no venía de una familia de un ‘estatus’ económico alto, si no de clase media baja. “A mí no me internaba la plata. Tenía ganas de cumplir un sueño”, mencionó al dejar claro que su único interés era cumplir sus sueños.

Sus primeros años

Jaramillo contó a Jomari que aquella parte de su vida fue linda. Pese a que todavía no existían las redes sociales, en su colegio ya la reconocían por su talento a tan corta edad.

El programa infantil en el que ella participaba se denominaba: “Grupo Infantil Magneto”, en 2005. A sus 13 incursionó en el modelaje con Cecilia Niemes (modelo) y participó en el concurso Models New Generation de la academia CN Modelos.

Yo no buscaba la vida de artista por ser famosa. Me gustaba comunicar, me gustaba transmitir con el arte como comunicadora. Con baile, con actuación, me encantaba eso”. — Alejandra Jaramillo en entrevista con Jomari Goyso

Una mamá joven

Por otro lado, ‘la Caramelo’ habló sobre su experiencia como madre joven, pues a los 15 años nació Sebas. “Jomari, yo sentía que el mundo se me venía encima; pero no. Con el tiempo entendí que es parte de la vida. A los 15 años uno cree que todo es de colores o un cuentito de hadas. Pero situaciones duras son parte de la vida. Y tengo aquí al frente de mí a mi hijo. Y él me ha escuchado hablar sobre que ser madre joven no es fácil y sencillo. Yo decidí tomar responsabilidad de mis acciones”.

También recuerda como una una sensación fuerte, cuando su madre se enteró que sería abuela. Luego explicó que en ese momento, pese a que por el embarazo sintió que se detenían sus sueños, continuó escalando y construyendo su futuro.

Alejandra Jaramillo y el estallido de su fama

Jomari García le dio un giro a la conversación, donde le preguntó a Alejandra Jaramillo sobre el último episodio de su fama. Justamente cuando llegó a Ecuavisa. Calificó aquel momento de su carrera como un estallido. “La pantalla que te da Ecuavisa es otra cosa. Allí me quedé con el equipo principal con el programa En Contacto, en donde estuve tres años”.

Alejandra Jaramillo aconseja a Virginia Limongi al ser la nueva conductora de ‘En Contacto’ Alejandra Jaramillo

Sobre Efraín Ruales

Por supuesto no dejó a un lado el tema de Efraín Ruales, historia de amor que construyó con el actor y comunicador que fue víctima de un asesinato en Guayaquil. “Empezamos una historia de amor que le pusimos fecha después de que empezó, porque era complicado estar dos personas de pantalla del mismo programa juntos. La prensa de Ecuador estaba encima de nosotros, pero decidimos contarlo para compartir con más tranquilidad nuestra relación”.

“¿Cuándo te das cuenta que te tienes que ir de Ecuador?”

Frente a esa pregunta de su amigo, Ale respondió que fue una decisión que meditó con el pasar de los meses, ya que al inicio cuando recién sucedieron los hechos, el irse de Ecuador era una sugerencia de su familia para que recupere la tranquilidad.

¿Será que me voy? Pasaron muchos meses de duda porque no es una decisión fácil irse. Pero bueno, finalmente me arriesgué. Tomé la decisión. Renuncié al programa donde estaba. Laboralmente estaba en mi mejor momento. Había protagonizado una novela en dicho canal. (...) Mi futuro era prometedor en Ecuador. Desprenderse de esa zona de confort no es fácil”. — Alejandra Jaramillo en entrevista con Jomari Goyso

Alejandra Jaramillo y Efraín Ruales

La personalidad más seguida en Ecuador

Para cerrar la entrevista, el español le preguntó a la hermosa esmeraldeña, “¿Por qué cree que es la más seguida en sus redes en Ecuador?”. A ello, Ale explicó que puede ser porque de alguna manera sus fans se sienten identificados con cosas que ella vivió.

“Hay un grupo que llega a ti. (...) Pero sí me siento identificada con la chica, sí siento empatía por la chica me vuelvo un seguidor de ella, si no no la sigo. No son los hechos como tal, si no gente que se sienten identificada y que me quiere apoyar”, explica ‘La Caremlo’ sobre sus seguidores.