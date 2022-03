Famosas que también luchan con la alopecia

Jada Pinkett Smith se ha dado la tarea de visibilizar lo duro que es enfrentar la alopecia femenina, luego de revelar en 2018 que la padecía.

Aunque luchó para combatirla y no quedar calva no tuvo mayor éxito por lo que decidió raparse y aceptar su condición.

La alopecia androgénica es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad común, caracterizada por la pérdida de pelo, y que se desarrolla por lo general alrededor de los 50 años, aunque esto puede variar entre distintos grupos étnicos, y afecta a un 50 por ciento de hombres y solo al 10 por ciento de las mujeres.

Las mujeres que la padecen pueden quedar con puñados de cabello en las manos mientras se bañan, como le sucedió a la actriz.

En un principio Jada le atribuyó la alopecia al estrés y reveló que la enfermedad la hizo temblar de miedo por temor a quedar calva.

Famosas que padecen alopecia

La esposa de Will Smith no es la única que ha tenido que hacerle frente a esta enfermedad, pues más de una celebridad, ha contado su historia.

Naomi Campbell

La supermodelo un caso de alopecia fibrosante. Cuando sus pelucas dejan ver su frente, se nota que ésta ha ganado terreno hacia la parte posterior de su cabeza.

Kristin Davis

La reconocido por su personaje como Charlotte en Sex and the city y en And just like that, comentó que luego de terminar de grabar la última temporada de la serie su cabello se adelgazó y comenzó a caerse.

Tyra Banks

La modelo contó hace unos años atrás que sufrió caída de pelo mientras escribía el libro Modelland producto del estrés.

Keira Knightley

La celebridad es otra de las que ha aceptado públicamente que utiliza pelucas. Los constantes cambios de color de pelo que le exigen sus personajes la han llevado a perder mucho pelo.

Lea Michele

Tras convertirse en madre en 2021 Lea sufrió de alopecia debido a los cambios hormonales que genera un embarazo.