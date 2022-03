“Ask the Stars”: el nuevo k-drama protagonizado por Lee Min Ho y Gong Hyo Jin

Se ha revelado que los protagonistas del nuevo k-drama, que tendría una temática espacial, serán los reconocidos actores Lee Min Ho y Gong Hyo Jin. “Ask the Stars” será una comedia romántica que contará el desarrollo de una historia de amor entre una astronauta y un turista dentro de una nave espacial.

La dirección estará a cargo de Park Shin Woo, el mismo que dirigió el drama “It’s Okay to Not Be Okay”, y el guionista será Seo Sook Hyang, quien escribió “Pasta” drama que también fue protagonizado Gong Hyo Jin.

Lee Min Ho encarnará al turista Gong Ryong, quién es un gineco-obstetra con un gran sentido de la responsabilidad. Mientras que la actriz, Gong Hyo Jin, interpretará a la astronauta coreano-estadounidense, Kim Eve.

“Ask the Stars” sería el primer k-drama con temática especial producido en Corea del Sur. Aunque ya existen dos producciones coreanas con esta temática “The Silent Sea” y “Space Sweepers”, ambas fueron enteramente producidas por la plataforma extranjera de Netflix.

La productora reveló que esta serie tomó 5 años en tener preparado todos los preparativos para empezar con las grabaciones, entre la que se encuentra la ambientación del set del espacio exterior. Se sabe que comenzarán a filmar en abril y se estrenaría en algún momento del 2023.

Conoce un poco más a los protagonistas de “Ask the Stars”

Ambos actores tienen una larga trayectoria artística en Corea del Sur, a continuación te diremos un poco sobre cada uno:

Gong Hyo Jin

La actriz de 41 años es considerada como la indiscutible reina de las comedias románticas en Corea. El film “Crush and Blush” de 2008 elevó su fama, aunque ya tenía tiempo participando en diferentes dramas.

Y hablando de dramas, estas son las producciones más destacadas de su carrera: “Pasta” del 2010, “The Greatest Love” en 2011, “Master’s Sun” de 2013), “It’s Okay, That’s Love” de 2014, “Producer” estrenada en 2015, y “Celos encarnados” de 2016.

El último drama que protagonizó fue “When the Camellia Blooms” en 2019, cuya interpretación le valió para ganar los premios a mejor actriz en The Seoul Drama Award y 56th Baeksang Arts Award en el 2020.

En 2019 también protagonizó dos películas “The Most Ordinary Romance” y “Hit and Run”. En 2020 también recibió el premio “Prime Minister’s Commendation” de los Korean Popular Culture and Arts Awards, por su contribución a las artes en Corea del Sur.

Lee Min Ho

Además de ser actor, Lee Min Ho, es modelo y cantante, que saltó a la fama gracias a su participación en la película “Boys Over Flowers” estrenada en 2009. Después en 2011, consolidó su carrera actoral al protagonizar “City Hunter”, un k-drama de acción.

El actor de 34 años de edad, tiene actualmente un rol protagónico en la serie de Apple TV+, “Pachinko”, basada en el libro homónimo de la escritora Min Jin Lee.

Entre las series y dramas más destacadas de su carrera se encuentran “Personal Taste” estrenada en 2010, “The Heirs” emitida en 2013, “Legend of the Blue Sea” de 2016, y “El rey: Eterno monarca” de 2020 y que recaudó la increíble cantidad de 135 millones de dólares.

Te puede interesar:

Ezra Miller y otras estrellas de la saga “Harry Potter” que han protagonizado polémicas en la vida real

La bofetada de Will Smith a Chris Rock habría sido falsa según un campeón mundial de cachetadas

“Propuesta Laboral”: el nuevo kdrama de Netflix que llega para conquistar tu corazón