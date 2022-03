Así fue como Willow Smith rapó su cabeza en solidaridad con su madre Jada Pinkett

Jada Pinkentt y Will Smith estuvieron en medio de una de las controversias más mediáticas de los últimos años durante la ceremonia de los premios Oscar 2022, donde el comediante Chris Rock realizó una burla sobre la alopecia que padece la actriz.

Durante la transmisión de los premios más importantes del cine, Rock dijo que esperaba ver a Jada en una secuela de GI Jane, haciendo referencia a la cinta en la que Demi Moore rapó su cabellera.

Sin embargo, este chiste sobrepasó los límites del humor por tratarse de una condición médica que ha afectado profundamente a Pinkett Smith, quien en varias ocasiones reveló lo difícil que ha sido enfrentar los efectos de la alopecia.

La actriz ha sido apoyada por su familia e, incluso su hija, Willow Smith, rapó su cabellera con la intención de acompañar a su madre en el proceso.

La cantante decidió despedirse de su frondoso afro durante un concierto transmitido en redes sociales.

Durante su interpretación del tema Whip My Hair, un compañero de su banda le rapó su cabeza.

Para este momento, Jada no había revelado su condición, por lo que se asumió que solo se trataba de un nuevo y arriesgado look de la cantante.

Jada Pinkett Smith abrió su corazón sobre la alopecia

Tan solo unos días después del evento que protagonizó Willow, Jada Pinkett sorprendió a sus seguidores al mostrarse con la cabeza rapada.

Madre e hija posaron juntas en más de una ocasión y mostraron una complicidad única que muchos sumieron como simple estilo que ambas decidieron compartir.

Sin embargo, el verdadero motivo lo entenderíamos mucho después cuando Jada aprovechó su espacio de Facebook Watch, Red Table Talk, que comparte con su hija Willow y su madre, para hablar de su condición.

“Fue aterrador cuando comenzó”, dijo la actriz sobre sus “problemas” durante un episodio de mayo de 2018.

Reveló que fue un impacto para ella ver que su cabello se caía y esto implicó un largo periodo de negación.

“Estaba en la ducha un día y tenía un puñado de cabello en mis manos y pensé: ‘Oh, Dios mío, ¿me estoy quedando calva?”, relató.

“Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente temblaba de miedo”, expresó acerca del tema.

Jada explicó que tuvo momentos reflexivos sobre su cabellera y explicó que, sin darse cuenta, siempre había disfrutado mucho el ritual que tenía con su pelo.

“Es por eso que me corté el cabello, y por eso lo sigo cortando. Solo pensé: ‘Está bien, creo que vamos a hacer otra capa de corte’. ¿Sabes? Y mi cabello ha sido una gran parte de mí. Cuidar mi cabello ha sido un ritual hermoso y tener la opción de tener cabello o no. Luego un día decir, ‘Oh, Dios mío, es posible que no tenga la opción”, señaló la famosa.