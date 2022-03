Los más increíbles desaciertos en la alfombra roja de los Oscar 2022 (Fotos)

Como es de esperarse no todo fue gala y belleza en el desfile por la alfombra roja de los Oscar 2022. Este año a diferencia de muchos otros, el exceso de creatividad, así como las lentejuelas estuvieron a la orden del día para así calificar a algunas estrellas como las peores vestidas de esta prestigiosa velada de premiación.

Para sorpresa de muchos, algunas de las estrellas más impactantes cayeron en este lote, pues al parecer no estuvieron bien asesoradas o por el contrario, fue una estrategia para que todos hablaran sobre ella, así fuese de la peor manera. Cierto o no, predominó el mal gusto, los cortes asimétricos excesivos, combinaciones de texturas que no era adecuadas para la celebración, así como el querer mostrar más de lo que se debía en esta gala tan formal.

Incluso hasta llamó la atención que hasta diseñadoras como Ruth Carter eligieran lo más inapropiado para asistir a un evento tan visto en el mundo entero y del que luego todos hablarán sobre todo de quienes no fueron acertados en sus elecciones tan particulares.

Desaciertos en la alfombra roja de los Oscar 2022

Para esta gala de los Oscar 2022 se esperaba que tanto hombres como mujeres derrocharan glamur. Hubo quienes sí tuvieron una concepción clara, pero quienes no se ganaron todas las críticas e incluso fueron víctimas de memes que no podían faltar tras su aparición desacertada en la alfombra roja.

Pero, lo que más captó la atención de todos es que figuras como Kristen Stewart fuera una de las que rompió con todos los esquemas, pero de la manera menos acertada para esta gala. Hay quienes se atrevieron a comentar que ese traje de chaqueta con pantalón corto de la marca Chanel, solo le sirvió para mostrarse irreverente, pero poco femenina y glamorosa. Para muchos fue de mal gusto, más que original.

Billie Eilish es conocida como una artista irreverente, pero también muy auténtica, hasta en su manera de vestir, pero en esta oportunidad, captó las miradas de todos, pero por lucir un traje a simple vista incómodo y que nada destacaba su talento, belleza, cuerpo, ni mucho menos su intención de destacar en la alfombra. El vestido negro con excesivos volantes de Gucci le restó gran parte de su originalidad.

Queen Latifah también hizo gala de su imponente personalidad, pero más allá del diseño de su vestido, lo que no convenció a los amantes del fashion fue la elección del color amarillo. Para muchos fue muy exagerado, ya que bien pudo haber elegido uno con estampados o detalles que minimizaran el impacto visual que este generó, pero de mala manera.

Y aunque son jóvenes y muy sensuales, los outfits de Halle Bailey y Chloe Bailey rayaron en lo “vulgar”, estas chicas no dejaron nada a la imaginación y sobre todo demostraron que querían marcar la diferencia mostrando mucho de su tonificado cuerpo. Ellas fueron unas de las más criticadas de la noche.

Si bien la destacada maquilladora Eva Von Bahr lucía glamorosa con su traje, éste no fue visto con buenos ojos ya que lucía anticuada y no apropiada para una gala repleta de estrellas y buen gusto por el cine. Lo único que se llevó los mejores halago fue su muy creativo bolso.