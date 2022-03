Cuánto dinero y qué premios reciben los ganadores a un Oscar 2022 ¿Qué valor económico tiene la estatuilla?

Una estatua del Oscar en la alfombra roja para la 94ta entrega anual de los Premios de la Academia (Jae C. Hong/AP)

Ya todos sabemos que la 94 edición de los Oscar 2022 estuvo marcada por el regreso de la gala a la normalidad, el sabor latino de ‘Encanto’ y la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Pero algo que a muchos nos da curiosidad es si los ganadores al máximo premio de la industria cinematográfica reciben dinero o algunos premios y cuánto cuesta la tan anhelada estatuilla.

La respuesta es no. No ganan dinero por recibir un Oscar ni mucho menos los nominados. Pero lo que sí es que se una vez que acaba la gala ocurre el ‘efecto Oscar’. Es decir que los profesionales del cine se convierten en objeto de deseo para directores de la industria y sus contratos se revalorizan. Sus contratos se disparan hacia la “meca” del cine.

Millonarios regalos

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), que organiza los Oscar, no da ningún premio económico a los nominados o ganadores.

“Su prestigio, reconocido desde hace mucho tiempo dentro de la industria cinematográfica, ha crecido a lo largo de los años porque el público reconoce el Oscar como un premio basado únicamente en logros artísticos y técnicos y porque se ha tenido cuidado de preservar la integridad del símbolo del Oscar”, se lee en el reglamento descrito en el sitio oficia de AMPAS.

Pese hay ello, sí hay un premio que no es precisamente dinero pero tiene un millonario valor económico. La encargada de darles ese reconocimiento es la empresa de marketing Distinctive Assets, que desde 2003, otorga una funda de regalos a los nominados en diversas categorías de los Oscar, la cual denominan “Todos ganan”.

Se recuerda que esta colección de premios por parte de Distinctive Assets no está asociada con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ni con los Oscar. Además, se entrega uno de los nominados en las categorías de Mejor actor y actriz, Mejor actor y actriz de reparto y Mejor director.

Parcelas de tierra y lujosa estadía

El valor de esa funda de regalo es mucho más costosa que la estatuilla que le entregan a los ganadores, pues esta ronda los 400 dólares. La que este año recibieron tiene un valor de más de 100.000 dólares. Otros años su precio ha llegado a alcanzar cifras como por ejemplo en 2020 cuando se superaron los 290.000 dólares, según datos publicados por la revista Forbes.

En esa funda se incluyó desde parcelas de tierra en Escocia por parte de Highland Titles, que permite al destinatario contribuir al establecimiento de reservas naturales en el país y lo convierte en Laird, Lord o Lady de Glencoe.

Otros obsequios incluyen una estadía con todo incluido en el Castillo de Turín en Escocia, de 10 habitaciones que se encuentra en este país europeo y que debería ser útil si alguien quiere registrarse en su tierra, de acuerdo con el medio Robb Report.

Chocolates y costosos productos

También hay Posh Pretzels bañados en chocolate con motas doradas , un kit de lujo para el cuidado de la piel con infusión de ensalada de Byroe (que incluye Bitter Green Essence Toner, Tomato Serum y Salmon Cream), un juego de edición limitada de botellas Trust Me Vodka y muchos otros golosinas En total, la bolsa tiene un valor que ronda las seis cifras.

Los nominados a Mejor Actor y Actriz, Mejor Actor y Actriz de Reparto y Mejor Director recibieron también, según publica Daily Mail, varios productos de lujo, como una dotación por un año de la base Oxygenating Foundation de la marca de cosméticos Oxygenetix y una caja de productos de la marca de skincare Byroe con valor de más de 365 dólares.

Entre los regalos también se incluye varios productos de alimentación de lujo, entre ellos, el aceite de oliva extra virgen de Ariti con infusión de pepitas de oro comestibles (72 dólares), miel de Manuka, Posh Pretzels, agua mineral gasificada S Pellegrino y una botella de Tolani Al Passo 2018 Chianti Classico.

Los regalos de menor precio no quedaron por fuera como varios paquetes de nueces, un perfume unisex de Piper & Perro (35 dólares) y un cepillo para el cabello de 14 dólares de la marca Tangle Teezer.

¿Se puede vender la estatuilla?

Su valor, como se mencionó arriba es de 400 dólares. Pero no se puede vender ya que el reglamento de la AMPAS indica claramente, en el punto 10 de la sección “COPYRIGHTS AND TRADEMARKS”, que la estatuilla no puede ser vendida o dispuesta por ley “sin antes ofrecerla a la Academia por la suma de 1 dólar”.