“Parece salsa rosada”: vestido rosado de Sebastián Yatra en los Oscars es blanco de críticas y memes

Prueba de que ser A- Lister no sirve de nada si no contratas a un asesor que por fin te entienda (hablamos de moda), es lo que le pasó a Sebastián Yatra en la alfombra roja de los premios Oscars . Porque a pesar de que él quiere seguir por los lados de Maluma, no le pega ni con calzador.

Esto, porque ha llevado un traje Moschino rosa a la alfombra roja. Yatra, asiduo de firmas como Dolce & Gabbana es como muchos cantantes de su generación que se arriesgan con la moda y con el color. De hecho, Maluma, - quien le lleva años en aquello de construir su imagen y jugar en clave a las tendencias obviando la masculinidad tradicional en Colombia- ha sido una gran inspiración para que otros artistas usen otros colores.

Sebastián Yatra uno de los primeros artistas en desfilar por la alfombra roja de los #Oscars



El cantante colombiano viene a darlo todo con su look en rosa y su nominación al #Oscars2022 a 'Mejor canción original'



¿Te gusta su look?#Oscar @SebastianYatra pic.twitter.com/d2K7wWgWke — 45 Segundos (@45segundosCO) March 27, 2022

Pero si bien unos alaban su look, otros lo ven hasta “disfrazado” o incómodo en este traje. Una de las expertas en moda es Diana Lucía Gómez, @dianalunareja, quien comenta que el artista no ha encontrado un verdadero match en este look:

ese muchacho Yatra se ve disfrazado. Creo que fue demasiado el color (no le luce a su piel), la silueta cargada: camisa plisada, chaqueta con solapas brillantes, las colas...

Y el detalle de ese corbatin negro por fuera tiene demasiado peso visual, es lo que menos me gustó. pic.twitter.com/5D2wwNxIMV — Lunareja💚💚💚💚 (@dianalunareja) March 27, 2022

“Ese muchacho Yatra se ve disfrazado. Creo que fue demasiado el color (no le luce a su piel), la silueta cargada: camisa plisada, chaqueta con solapas brillantes, las colas... Y el detalle de ese corbatin negro por fuera tiene demasiado peso visual, es lo que menos me gustó”, expresó, entre otras opiniones que alabaron su gusto y viceversa.

Hace mucho no se ve un frac en red carpet y Sebastian Yatra se va por las tendencias pastel, ammm no se si soy fan de alto contraste en pajarita y zapatos y el no se ve muy convencido tampoco. #Oscars2022 pic.twitter.com/BCnPu85A7v — Manumanito (@manumanito) March 27, 2022

Sebastián Yatra elegió para la noche más importante de su carrera hasta hoy un traje Moschino. Él tiene un historial de usar looks monocromáticos en eventos importantes, pero aunque no se le ven mal, nunca termina de ser un hit completo. #Oscars pic.twitter.com/KsEybxi8qY — out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) March 27, 2022

“Bienvenidos a la primera comunión de Yatra”

Pero los memes, es obvio, vendrían de las personas que aún no entienden su look y se burlan de su elección. “Salsa rosada”, “primera comunión”, entre otros epítetos, ya comienzan a salir. Al igual que los memes. Esto, porque si bien en Hollywood y en la moda desde hace años los hombres innovan con sus looks, aún faltn al menos 10 años para que el usuario medio latino de ropa masculina se dé cuenta de ello, (aunque no pasa con los más jóvenes). Estos son algunos de los comentarios:

El look de Yatra sólo me hace pensar en menos mal Tini se avivó. Justo a tiempo, reina. — Virginia (@astrofeminista) March 27, 2022

– ¡Un momento! Regrésela. Acercamiento.

¡¿QUIÉN ES ESE HOMBRE DE ROSA?!

– Ah, es Sebastián Yatra, señor. Un reguetonero del sector 7-G. pic.twitter.com/UdcsKLabuo — Simpsonito (@SimpsonitoMX) March 27, 2022

He visto hombres de rosa mejor vestido que Yatra.

Sorry not sorry — Vivi Toro (@undervivi) March 27, 2022

He visto hombres de rosa mejor vestido que Yatra.

Sorry not sorry — Vivi Toro (@undervivi) March 27, 2022