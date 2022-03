Mira estos detalles de la próxima serie del creador de ‘La Casa de Papel’

Cuando se pensaba que con La Casa de Papel, su creador Álex Pina haría un cierre en su carrera, por lo menos por un buen tiempo, éste sorprende ahora con la noticia de que ya está trabajando en un nuevo proyecto inspirado en la pandemia por Covid-19.

Esto alegró a su fiel fanaticada, esa que está más que dispuesta a engancharse con esta propuesta que se mantiene más vigente que nunca, pues aún esta situación está haciendo estragos en el mundo. Incluso, uno de los gremios que más se ha visto afectado es el del entretenimiento, pues muchas producciones se atrasaron debido a la cuarentena que se debía cumplir para cuidar la salud de los seres humanos y evitar la propagación rápida del virus

Sin embargo, se conoció que más allá de hacer frente a cómo se vivió la enfermedad en su primera etapa, este considerado genio de la plataforma streaming se enfocará en cómo se incrementaron las ventas de algunos productos inusuales y que son dignos de analizar, pues son considerados como recursos de guerra o fin de mundo.

Detalles de la próxima serie del creador de La Casa de Papel

Pina, quien renovó un nuevo acuerdo con Netflix, está dispuesto a superar las emociones y adrenalina que se vivieron en las cinco temporadas de La Casa de Papel, por lo que desde ya el público se puede imaginar lo inimaginable y puede ya sacar conclusiones sobre lo que se viene.

Y es que hasta ahora se conoció que el español tuvo como fuente de inspiración la publicación de un periódico de su localidad en el que le llamó la atención cómo a raíz de la pandemia se incrementaron las compras de búnkeres. Con esto, el creador quedó atónito y vio la idea perfecta para desarrollar su historia que todos imaginan que será sorprendente y fuera de serie tal y como tiene acostumbrada a la audiencia.

“Netflix tiene proyectos arriesgados y diferentes, que se han escrito con total libertad. Esta nueva etapa es una extensión de la confianza, ya que estamos junto a algunos de los creadores más importantes de la ficción contemporánea y salvamos las brechas que han existido hasta hace muy poco entre América del Norte y el resto del mundo”, dijo Pina al portal Deadline y así lo reseñó Spoiler.

Con esto, el creador refuerza la teoría de que para él no hay límites y que no hay nada mejor que mantenerse activo siempre mostrando ideas diferentes y sobre todo impactantes para el público. Además, señaló que ahora más que nunca está enfocado en este proyecto que aún no tiene nombre, pero que lo tiene muy inquieto desarrollando ideas e importantes desenlaces con las que el público quedará gratamente sorprendido.

Y es que Pina posee un sello auténtico dentro de la industria, además de muy fuera de serie. Esto es algo que atrae al público, pues siempre presenta tramas polémica, con visiones nunca antes pensadas y sobre todo siempre sabe elegir al mejor elenco para interpretarlas.