José Ramón Barreto no habla de su novia Krysthel Chuchuca por esta razón

El actor de Bolívar, José Ramón Barreto lleva años de relación con la ecuatoriana Krysthel Chuchuca pero muy poco se sabe de la pareja ya que lo mantienen muy discreto. Ambos actores han compartido una que otras imágenes en sus redes sociales donde aparecen juntos, pero al parecer han decidido llevar su noviazgo en la estricta intimidad.

José Ramón Barreto ofreció una reciente entrevista al periodista Luis Olavarrieta, donde abordó varios aspectos de su vida, incluyendo el episodio del video íntimo en el que aparecía con la actriz Emma Guerrero. Pero como dato curioso Barreto guardó con recelo el nombre de su pareja.

¿Por qué José Ramón Barreto no habla de Krysthel Chuchuca?

“¿Es una relación fructífera en esta distancia, en estos tiempos?”, preguntó de nuevo el periodista.

“Han habido momentos difíciles, sí, como todo lo que la distancia implica. Incluso a veces las cosas se magnifican mucho en la distancia pero la persona que está a mi lado es una mujer más madura en ese aspecto, ha sabido entender muchísimo mi oficio y apoyarlo”, dijo en referencia a sus constantes viajes por su trabajo en distintos países.

Aunque sin mencionar su nombre, José Ramon Barreto admite que Chuchuca es la primera persona en estar cerca de él, en celebrar sus triunfos y también acompañarlo en momentos duros. “No puedo quejarme y más bien agradecer, ella y mi familia han sido excepcional y han sido en estos últimos años una base y un piso firme, un ancla a tierra”.

Para el actor venezolano, su novia y su familia son personas que quiere “mantener siempre en alto resguardo”. Al consultarle si era conocida soltó una leve sonrisa y una frase que obliga a escudriñar en su cuenta de Instagram: “No sé. Está en mis redes, por ahí está”.

“Nunca he sido una persona de hacer de mi vida personal (pública), incluso de mi vida amorosa. Sí he tenido parejas, por su puesto que he tenido novias, solo que siempre me las resguardé muchísimo. Me gusta resguardarme esa parte”, dijo.

Luego agregó que lo que más ama “y lo que yo siento mío es para mí, eso es lo que me cuesta compartir. Incluso mi mamá, mis hermanos, poco los muestro”, explicó al respecto.