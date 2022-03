¡Cancelada! Memes de la polémica de Doja Cat con fans de Paraguay y más países de Latinoamérica

La cantante estadounidense Doja Cat es tendencia en redes sociales donde ha sido criticada duramente por sus comentarios sacados de onda contra sus fans paraguayos, lo que desató la molestia de los fans de más países de Latinoamérica.

Todo comenzó cuando la rapera de éxitos como “Say So”, “Woman” o “You Right” canceló su show en el Festival Asunciónico debido a las condiciones climáticas. Lo mismo ocurrió con Miley Cyrus.

Sin embargo, la cantante colgó un comunicado en sus redes -que posteriormente borró- el cual enfureció a sus seguidores por su forma de expresarse sobre sus fans paraguayos.

“Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló (...) Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta esperando por mí. Supérenlo”. — Doja Cat en Twitter.

Tras ello, los internautas la tildaron de “grosera” y “mentirosa”. Incluso, algunos subieron fotos a Twitter en las que se veía a personas esperando a Doja Cat en los exteriores del hotel donde se hospedaba, pese a la incesante lluvia con el objetivo de demostrar a la rapera que lo dicho por la rapera no era cierto.

Otros seguidores aseguraron que Doja habría realizado un show privado dentro del hotel, pidiendo a los asistentes que no la mirasen a los ojos al momento de cantar. Agregaron que tampoco quiso sacarse fotografías con nadie.

El problema no quedó allí...

Como si fuera poco, los internautas decidieron cancelarla, una práctica que ha tomado fuerza en los últimos años en la que se basa en eliminar a un artista por una decepción.

Los usuarios se dieron la tarea de buscar los “me gusta” de la artista en la red social de pajarito azul y hallaron nada más y nada menos que Doja Cat le dio ‘like’ a un tuit que decía:

“Los paraguayos no tienen dinero para alimentar a sus hijos, menos para pagar por un show de ella”.

Memes

Como era de esperarse, los usuarios sacaron su lado más creativo para demostrar su rechazo hacia Doja Cat y crear divertidos memes. Además, fanáticos de otros países de Latinoamérica, como es el caso de Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, entre otros, se unieron para “darle con todo” a Doja.

paraguayos un día cualquiera: que porquería este país

doja cat: que porquería tu país

paraguayos: pic.twitter.com/p4pzuzbpOb — — mer (@mariixces) March 24, 2022

San Martín siempre anheló el día en que Paraguay y Argentina se unieran frente a un gran enemigo en común: Doja Cat pic.twitter.com/MwVnJF1GSs — Juan Zingoni (@Zingojz) March 25, 2022

Doja Cat tranqui en su hotel // sus fans esperando que por lo menos que saque su cabeza en la ventana pic.twitter.com/7IYak75c7X — mauri 🧩 (@balmauricio_) March 24, 2022

Así se sintió leer los tweets de Doja Cat pic.twitter.com/mozvgR4kzN — Axel Silvero (@AxelSilvero9) March 24, 2022

Todxs después del escándalo de Doja Cat: pic.twitter.com/1n1TvGds0z — Gracie Lou Freebush (@camilabalm) March 25, 2022

LATAM todo el año: paraguay no existe



doja cat: paraguayos de mierda



LATAM : pic.twitter.com/3FZwAssG0d — govir19 (@tomimotto) March 25, 2022

El Lolla más desgraciado de la historia

-Murio Taylor Hawkings

- Doja Cat Cancelada en toda LATAM y dijo que iba a dejar de hacer música

-Julian Casablanca se enojó con los argentinos por gordofobia hacia el

-Un avión cayó en el vuelo de Miley Cyrus en Paraguay — Benjamin Lazø (@BenjaminLazo6) March 26, 2022

Me fascina que con todo el quilombo entre Paraguay y Doja cat nos pusimos en esta pic.twitter.com/UcChXAhJ3l — THOB (@_THOB) March 26, 2022

yo opinando sobre doja cat:

en el fandom de lana del rey estás cosas no suceden, hasta te invita los porros si pagas el "meet and greet". pic.twitter.com/qF0Wb9l4iY — Albert 🌩️ (@Albertdelrey29) March 26, 2022

Doja Cat en este preciso momento: pic.twitter.com/dsK8ISKIy2 — Damián Gutierrez (@Deimiansg) March 26, 2022

Yo viendo todo el hate hacia Doja cat// yo leyendo toda la mierda que tiro pic.twitter.com/SbyZuyrVVd — Nieve de fresa🍓🍧🍦 (@Hayatt346) March 26, 2022

Se retira

Tras la polémica, Doja Cat anunció en Twitter su retiro de los escenarios: “Ya no me importa una m****. Renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que crean en mí... Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una tonta por haber pensado que estaba hecha para esto, esta es una j**** pesadilla. Dejen de seguirme”.

Minutos después, cambió su nombre en Twitter “I quit” (‘renuncio’) y luego de un par de horas a “I quit still” (‘todavía renuncio’).

Su última actualización fue en Instagram donde compartió el horóscopo, el cual indicaba que “todo el mundo iba a estar en su contra”.