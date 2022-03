Mafer Vargas y Mafer Pérez se unen al baile de Anitta y alborotan a TikTok

Mafer Vargas, más conocida como la reina del Only Fans, no se podía quedar atrás con el nuevo ‘trend’ de Anitta que tiene bailando a todo el mundo en las redes sociales. A través de su cuenta de TikTok, la modelo alborotó la red social con sus sensuales movimientos.

Tras la publicación del video, el programa de farándula “De Boca en Boca” la contactó para preguntarle sobre los comentarios negativos que ha recibido por realizar este baile de la canción “Envolver”. “Tú sabes que yo me atrevo siempre a las cosas que critica la gente. Me gusta hacer cosas que la gente no se atreve por vergüenza, porque son ‘tapiñadas’, porque tienen rabo de paja, entonces me gusta que la gente comience a criticar ese lado”, dijo Vargas.

Mafer Pérez tampoco se quedó atrás y la ‘rompió' en TikTok

La hermosa modelo también se llevó las miradas de sus seguidores al mostrar su agilidad a la hora de bailar “Envolver” de Annita. Ella lo hizo en cambio, luciendo una sensual pijama, pese a que recibió también duras críticas, calificándola como “vulgar”.

Belén Alvarado, mejor conocida como “La Roja”, no se ha sumado al trend pero luego de criticar a Mafer Vargas advirtió que pronto hará el sexy baile.