Itatí Cantoral: “La empatía femenina comienza por las madres”

Como decían en un meme: la generación de hoy ya no quiere príncipes azules, quiere disculpas de sus familias. Y esto lo hemos visto en Coco, Encanto y en Valiente. Pero no hay película que trate más a fondo las relaciones tan complicadas entre madres e hijas como “Red”, película en la que Mei Lee, al más puro estilo de Kafka (pero si fuese este un adolescente chino canadiense de 13 años) se despierta convertida en un enorme panda cuando no regula sus emociones.

Y esto, más la adolescencia y sus cambios y los legados generacionales la hacen una película entrañable. Esto es lo que la actriz Itatí Cantoral vio para interpretar a Ming, la madre de Mei, en la versión español latinoamericano de la película. PUBLIMETRO habló con ella sobre su participación.

¿Cuáles fueron los desafíos del personaje para hacerlo tan único y tan tuyo?

Más que nada, tenía que hacer todo lo que me dijera el director, y ser yo, ser la madre que yo soy. Y tomar todo sobre mí. No tengo la idea de qué hay que hacer para lograr un personaje de animación, pero consumo mucho Disney y Pixar porque soy madre de tres hijos. Y parte de lo que me importa sobre mis hijos es lo que ven y consumen. Y esto te va construyendo. ¿Cuándo vas a prohibir una película de Disney o Pixar?

Nunca, porque son mensajes que quieres que tengan tus hijos y de paso, la humanidad. Entonces, como madre y artista, pienso que nos han hecho soñar en mundos fantásticos y nos han dado momentos felices de nuestras vidas, a través de las películas o en Disneylandia. Así que, como artista, fue una sorpresa que me hayan llamado para ser la protagonista de una de sus películas y hacer de la madre de una película donde se empodera a la mujer y que cuenta la historia de una madre y una hija.

¿Eso fue lo que más te atrajo de la película?

Si, y cuando la vi me identifiqué y dije: “Qué bueno hacer parte de un proyecto como este, que le va a decir al mundo que la empatía femenina empieza por las madres”. Y todo viene desde ahí, desde tu centro. Y mi mamá significó tanto en mi vida, que me pareció que tenemos que hablar de películas como Red y formar parte de ellas. Y estoy muy orgullosa de hacer parte de una gran película.

¿Hay algún tipo de preparación para este papel?

No te preparas para nada. Para poner tu voz en una película no tienes que hacer ejercicios actorales, ni búsquedas, ni nada. Lo único que tienes que hacer es escuchar al director, ya que México es uno de los países de Latinoamérica más importantes en cuanto al doblaje. Hay que darle tiempos, cadencias, para lograr al personaje. Es un trabajo difícil, como todos, pero muy divertido y quiero seguir haciéndolo. Disfruté ampliamente esta experiencia.

¿Qué fue lo que más disfrutaste de la película?

Era muy emocionante ver lo que grabábamos de una escena e irme identificando con el personaje, irle poniendo la voz y también irme concentrando en ella. Y estar en la cabina, pues se te van las horas rapidísimo.

¿Cómo esperas que sean las reacciones de tus hijos al ver la película?

Esta película va dedicada a mi hija María Itatí, que tiene 13 años. Ya ella y todas sus amigas están esperando el estreno de Red.