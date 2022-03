Anne Hathaway revela cómo el ser madre la “aterrizó” y cambió su perspectiva de la vida.

Anne Hathaway es una de esas actrices que puede hacer de todo y siempre va a destacar. No importa si es en una película dramática, cómica o musical, ella derrocha talento al máximo. Por supuesto, junto a su habilidad histriónica, está su innegable belleza, con sus enormes ojos negros y esa sonrisa siempre impecable.

A pesar de que es una de las figuras más herméticas del espectáculo, ella siempre ha sido muy honesta respecto a su

maternidad. Con el fin de inspirar y acompañar a otras mujeres, Anne ha reflexionado sobre cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre.

Ahora que se encuentra promocionando la serie de Apple TV+ “WeCrashed” junto a Jared Leto, la actriz ha dado grandes lecciones de vida.

En una conversación con la revista Wall Street Journal, Hathaway reveló que sintió un verdadero cambio después de dar a luz.

“No me sentí completamente aterrizada y completamente aquí hasta que fui madre”, explicó. “No es que me faltara integridad, pero me hizo querer ser completamente, en todos los niveles, fiel a mi palabra. Y eso significó detener cualquier tontería que tenía dentro de mí. Y son pequeños descansos que te das a ti misma a veces cuando sabes que no estás dando lo mejor de ti misma”.

Hathaway, quien también tiene al pequeño Jack, de 2 años, dijo que está interesada en expandir su familia, pero que comenzar ese proceso siempre puede ser emocionalmente complicado.

“Existe esta tendencia a retratar quedar embarazada, tener hijos, bajo una luz, como si todo fuera positivo. Pero lo sé por experiencia propia... es mucho más complicado que eso”, dijo. “Y cuando descubres que tu dolor es compartido por otros... solo piensas, siento que es información útil para tener, así que no estoy aislado en mi dolor”.

En años pasados, Hathaway habló de lo difícil que fue para ella lograr embarazarse

En una sincera publicación de Instagram de julio de 2019, la protagonista de “The Princess Diaries” mostró su pancita de embarazada, junto con un texto sobre el desafiante camino para concebir a su segundo hijo.

“Para todos los que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, sepan que no fue una línea recta para ninguno de mis embarazos. Te envío amor extra”.

Hathaway también ha hablado sobre el tema de forma más extensa. En una entrevista de agosto de 2019 con el Daily Mail, recordó sentirse desanimada cuando vio que otras personas publicaban sobre esperar hijos mientras ella misma luchaba por quedar embarazada.

“Lo que empeoró las cosas fue que me avergonzaba sentirme así porque no había forma de hablar al respecto”, dijo. “Esto es algo de lo que la gente no habla, y creo que debería hacerlo. Entonces, cuando estaba escribiendo esa publicación, estaba pensando en esa seguidora a la que podría llegar, la mujer que está en el infierno por esto y no puede entender por qué no le está pasando a ella. Va a ver mi anuncio y, si bien entiendo que se alegrará por mí, también sé que algo al respecto la hará sentir peor. Solo quería decir: ‘Mira, esto fue’ No es tan fácil para mí como parece’”.