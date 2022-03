Anne Hathaway habló sobre ‘la estafa’ que hizo al inicio de su carrera

Con series como el Estafador de Tinder e Inventando a Anna, estamos en un tendencia por las historias de estafas y engaños. Es por esto que la nueva serie de Apple TV, WeCrashed, promete seguir atrapando al espectador con este tipo de historias. Y en el caso de WeCrashed, estaremos contando con artistas de gran renombre como Anne Hathaway.

Anne Hathaway ha tenido grandes papeles en filmes icónicos como El diablo viste a la moda y El diario de la princesa, pero en sus inicios le tocó mentir para poder conseguir papeles. En una reciente entrevista contó como este fue el caso hace varios años, que tuvo que fingir o engañar para poder conseguir algo: “Yo misma lo he hecho. Cuando audicioné para Brokeback Mountain dije que podía montar a caballo cuando no sabía. Tenía la intención de aprender, sí, pero en ese momento mentí”.

¿De qué trata WeCrashed?

Basada en el pódcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, la serie cuenta la historia de Adam (Jared Leto) y Rebekah Neumann (Hathaway), fundadores de WeWork como un negocio de alquiler de espacios de cotrabajo. Llegaron a tener 12 mil 500 empleados en 29 países y diversificaron el negocio a la vivienda, la educación y los gimnasios. Su marca alcanzó un valor global de 47 mil millones de dólares en menos de una década y luego se desplomó justo cuando iba a salir a bolsa, en medio de acusaciones de estafa piramidal.

“La serie narra cómo la relación de los dos influyó en el auge y la caída de la empresa”, detalla Hathaway. “Es bastante compleja”.

La miniserie estrenó los primeros tres episodios en la plataforma de AppleTV+ el pasado 18 de marzo y ahora siguió estrenando los episodios todos los viernes, hasta el 22 de abril.