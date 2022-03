Teoría asegura que Kourney Kardashian y Travis Barker llevan años juntos y nadie lo sabía

La relación entre Kourney Kardashian y Travis Barker sorprendió a muchos la primera vez que salió a luz y dejó a varios sin habla luego de que el baterista le propusiera matrimonio exitosamente a la integrante del clan Kardashain luego de un par de meses de estar saliendo. Pero, de acuerdo con una teoría de los fans, en ese punto no tenían solo uno meses saliendo.

Luego de que su relación saliese a la luz del día, se dio a conocer también que ambos eran cercanos desde hace tiempo, más específicamente por ser vecinos en la ciudad de Calabasas, California, la cual es conocida por ser hogar de algunas de las personas más ricas de todo Estados Unidos y donde se habría conocido la pareja.

Algunos fans tienen la teoría de que Kourney Kardashian y Travis Barker llevaban años saliendo cuando se anunció su relación

La pareja fue el blanco de una reciente teoría publicada en Reddit, uno de los lugares de nacimiento de muchas teorías en torno a celebridades. En ella, los fans especulan que Travis y Kourtney llevarían varios años viéndose y manteniendo una relación amorosa. Los seguidores de la pareja se basaron en un episodio del reality show de las Kardashian.

Las afirmaciones que se hicieron en torno a la pareja no extrañaron a muchos, pues Kourtney había procurado tener una vida amorosa de muy bajo perfil luego de su separación de Scott Dissick. El episodio en cuestión es el especial de navidad de “keeping Up With The Kardashians” del 2017 y más específicamente un momento donde Kourtney habla de Travis.

Durante el episodio titulado “A Very Kardashian Holiday”, La mayor de las Kardashians habla sobre como Travis Barker y su familia van a ir a su casa para armar casas de galletas de jengibre, una tradición muy común en los Estados Unidos, pero los fans no se detuvieron ahí e inclusive sacaron algo dicho explícitamente por la empresaria.

Dicho episodio forma parte de la temporada número 14 del show y como es habitual, se puede ver los segmentos de confesiones de cada miembro de la familia, donde dan su punto de vista y reaccionan a lo que sucede. Durante el mismo episodio, la fundadora de Poosh dijo “Los hijos de Travis y mis hijos son muy buenos amigos”.

A raiz de esto, la teoría publicada en el subreddit “KUWTK” se volvió viral, causando todo tipo de reacciones por parte de los seguidores de ambos, quienes además aportaron sus opiniones en torno a lo que pasaba en el momento, el estatus de la relación de ambos en 2017 y si tal vez Travis no solo iba a casa de Kourtney a hacer casitas de jengibre.

“Pensé que Travis era solo un tipo al azar en ese momento. Así que me pregunto cuánto tiempo tuvieron algo en secreto” escribió uno de los usuarios, mientras que otro dejó el comentario “Me muero por saber que pasó para que pasen de amigos a amantes”.

Fan de Kourney Kardashian y Travis Barker opinan sobre la alocada teoría

Por otro lado, un usuario resaltó “la narrativa de ‘nuestros hijos son muy buenos amigos’ es simplemente extraña para mí... Kourtney hace que suene como si todos tuvieran una edad muy cercana y estuvieran en los mismos grados en la escuela y, por lo tanto, están en el mismo grupo social y se juntan independientemente de sus padres”

“¿Quizás esa es solo su forma de decir que todos se llevan bien y se gustan?” Concluye el comentario, que ha dejado a muchos miembros de Reddit pensando.

