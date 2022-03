Quiénes cantarán en la entrega de los Oscar 2022

A tan solo unos días de la noche más esperada del cine, el público espera con ansias la participación de los cantantes que deleitarán y amenizarán los Premios Oscar, ya que se trata de artistas de alta talla como son Beyonce, Sebastián Yatra, Billie Eillish y Reba McEntire.

Cada uno de estos artistas tendrán un importante momento en la noche, ya que no interpretarán temas de álbums, sino aquellos que los convirtieron en nominados de la noche.

Estos cinco cantantes están nominados a la categoría de Mejor Canción Original, a la cual también está nominado el rockero Van Morrison por su tema Down to Joy de la cinta Belfast, sin embargo no subirá al escenario de la premiación debido a que se encuentra de gira.

Este año, los premios buscan captar la atención del público después de varias ceremonias en la que los ratings han bajado, por eso la escena musical es una de las más esperadas.

Después del inicio de la pandemia, estos premios volverán con público en el Dolby Theatre de Los Ángeles, por lo que hay expectativas altas sobre el show.

Además, se contará con la clásica alfombra roja y serán tres las presentadoras de la noche, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Sebastián Yatra representa a los latinos en los Premios Oscar

No es muy frecuente que una canción compita en los premios de la Academia y por esa razón, una de las actuaciones más esperadas es la del colombiano Sebastián Yatra, quien interpretará Dos oruguitas de la película Encanto.

“Y yo ahí cantando, representando a mi Colombia, que además está en la primera página del mundo con esta película”, destacó el cantante sobre la canción de la banda sonora de Encanto.

En 2017, las voces latinas también destacaron en los Premios Oscar, pues Natalia Lafourcade yGael García Bernal cantaron en inglés y español Remenber Me o Recuérdame de la película Coco.